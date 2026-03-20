La Federación Colombiana de Fútbol y Adidas presentaron oficialmente la nueva camiseta visitante de la Selección Colombia, una prenda que acompañará al equipo nacional en su participación en la Copa Mundial de la Fifa 2026.

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El lanzamiento introduce una propuesta visual y conceptual que mezcla identidad, naturaleza y cultura futbolera bajo una idea central: la conexión del país con sus dos mares.

Bajo el concepto “Desde nuestros mares emerge la nueva camiseta de La Sele”, la marca alemana y el ente rector del fútbol colombiano apostaron por un diseño que resalta la biodiversidad del territorio nacional y su riqueza geográfica. En este caso, la inspiración proviene directamente del océano Pacífico y el mar Caribe, dos elementos fundamentales en la identidad del país.

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Acá, la nueva camiseta de Colombia:

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¿Cuánto vale la nueva camiseta de la Selección Colombia?

La nueva camiseta visitante de la Selección Colombia para 2026 estará disponible en diferentes versiones, con precios que varían según sus características:

Camiseta visitante Selección Colombia 26 (versión jugador): 599.950 pesos.

Camiseta visitante (versión aficionado): 379.950 pesos.

Camiseta visitante manga larga (versión aficionado): 429.950 pesos.

Estas opciones buscan adaptarse a distintos tipos de aficionados, desde quienes prefieren la versión profesional utilizada por los jugadores hasta quienes optan por una alternativa más accesible para el día a día.

Detalles del diseño de la camiseta

La camiseta alternativa presenta una base en azul profundo, que representa las aguas del Pacífico, mientras que incorpora matices más claros que evocan el Caribe. Esta combinación cromática busca simbolizar el encuentro entre ambos mares y transmitir una sensación de movimiento constante, como si se tratara de olas en acción.

Uno de los aspectos más llamativos del uniforme es el patrón gráfico que recorre toda la prenda. Se trata de una composición de formas orgánicas en distintas tonalidades de azul y turquesa que simulan el movimiento del agua y las texturas del mar. Este recurso no solo aporta dinamismo visual, sino que también refuerza el concepto de identidad natural que la camiseta pretende comunicar.

El contraste lo generan los detalles en color verde, visibles en el cuello en forma de “V”, en las tres franjas características de Adidas ubicadas sobre los hombros y en los bordes de las mangas. Estos elementos no solo equilibran el diseño, sino que además evocan los colores de la bandera nacional, integrando un guiño a los símbolos patrios dentro de una estética moderna.

🇨🇴 @adidasfootball presenta la camiseta suplente de Colombia para el Mundial 2026. Combina tonos azules y una trama ondeante en representación del Mar Caribe y el Océano Pacífico. Vivos y logos en amarillo neón. Nombre del país en la nuca. pic.twitter.com/Ue71804xEi — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) March 20, 2026

Otro punto diferencial es la inclusión del icónico logo Trifolio de Adidas Originals en el pecho. Este símbolo, tradicionalmente vinculado con el mundo del estilo y la cultura urbana, aparece junto al escudo de la Federación Colombiana de Fútbol, que en esta ocasión fue reinterpretado en un tono verde monocromático. La combinación de ambos elementos refuerza la intención de unir el fútbol con la moda y la identidad cultural.

Desde la marca, destacaron que esta camiseta representa una evolución en la forma de entender el deporte, en la que el fútbol ya no se limita únicamente al terreno de juego, sino que también se proyecta como una expresión de estilo y pertenencia.

Por su parte, desde la Federación Colombiana de Fútbol señalaron que este lanzamiento tiene un valor simbólico importante, al incorporar elementos tan representativos del país en una prenda que será vista a nivel mundial durante la próxima cita orbital.

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