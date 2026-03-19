En la mañana de este jueves, 19 de marzo, la Selección de Francia sacó su lista de convocados para los últimos amistosos antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la cual está llena de nombres muy reconocidos porque son varios de los mejores jugadores del mundo.

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Estos son los jugadores llamados por el técnico Didier Deschamps:

Y es que los partidos que juega Francia no son nada sencillos y prometen medirla de gran manera, ya que se mide con la Selección de Brasil y la Selección Colombia en Estados Unidos.

Ante esto, Deschamps se refirió a ambos equipos y aseguró que son rivales de muy alto nivel.

Qué dijo Deschamps de la Selección Colombia

En rueda de prensa posterior a la salida de la convocatoria, el técnico francés, campeón del mundo en 2018, dijo: “Siempre es un placer jugar contra ellos. En tres días nos enfrentaremos a dos equipos muy buenos. Tendremos algunos retos que superar, aunque espero que no sean demasiados. Es mejor que jugar partidos amistosos que a veces no sirven de mucho”.

Y agregó: “No te voy a ocultar que esta gira no es ideal desde el punto de vista deportivo, con los partidos consecutivos. Tenemos estos dos partidos, con sesiones de entrenamiento extremadamente limitadas. Pero enfrentarnos a Brasil y Colombia, dos rivales de muy alto nivel, nos dará respuestas adicionales. No debemos sacar conclusiones precipitadas sobre esta lista de convocados. También quedan dos meses, y las cosas cambiarán”.

Finalmente, aseguró que aunque Colombia no tiene tanta repercusión mediática, igual sí es una de las mejores de todo el continente.

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Dicho compromiso será el próximo domingo 29 de marzo, a partir de las 3:00 de la tarde (hora colombiana) en Maryland.

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