Luis Díaz ha sido uno de los jugadores sensación en Europa, pues después de salir del Liverpool, el colombiano ha sido gran figura con el Bayern Múnich, al punto de que ha jugado la mayoría de los partidos.

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Es más, este fin de semana por fin podrá descansar, puesto que fue expulsado en el último encuentro y por más de que el conjunto bávaro apeló la decisión, la Bundesliga ratificó la sanción y por eso no podrá estar frente al Unión Berlín.

Por eso mismo, descansará y luego viajará a Estados Unidos para sumarse a la concentración de la Selección Colombia para los compromisos contra Croacia y Francia.

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Qué dijo Kompany de la convocatoria de Luis Díaz

Ahora, en el Bayern Múnich no han tenido buenas experiencias con las fechas Fifa, pues en la última, Alphonso Davies y Upamecano se lesionaron y no pudieron jugar más en el año, lo cual igual preocupa al club pensando en la fase final de la temporada.

Teniendo en cuenta esto, Kompany habría llamado a varios entrenadores de selecciones de sus jugadores para recomendarles que les den descanso a sus futbolistas entendiendo lo que se viene para el Bayern. Este fue el pedido:

“Muchos seleccionadores nacionales ya han decidido que muchos jugadores probablemente no jugarán dos partidos. Por eso espero que todo nos salga bien ahora”, dijo Kompany, en declaraciones recogidas por el diario AS.

Y sobre lo que pasó en el pasado, agregó: “Hay una gran diferencia entre este parón internacional y el del año pasado: el año pasado hubo partidos competitivos, ahora son en su mayoría amistosos”.

De esta manera, si Lorenzo cumple lo pedido por Kompany, Díaz no jugaría los 180 minutos de los compromisos contra Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo), pero sin duda sí sería titular pensando en afinar detalles para lo que queda previo al Mundial.

(Ver también: Expulsión de Luis Díaz con Bayern desata controversia en Alemania; árbitro admitió “error”)

Lo cierto es que cabe destacar que Díaz suma más de 3.100 minutos jugados esta temporada, lo cual igual ha abierto cierta preocupación con su estado físico, ya que podría llegar bastante cansado a la Copa del Mundo.

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