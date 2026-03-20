Cristiano Ronaldo, lesionado con su club saudita Al Nassr desde finales de febrero, no forma parte de la convocatoria de Portugal para disputar amistosos de preparación al Mundial contra México y Estados Unidos.

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El cinco veces galardonado Balón de Oro sufrió una lesión en los isquios durante un partido del campeonato saudita el 28 de febrero.

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, indicó que ‘CR7’ sufría una “ligera lesión” durante una entrevista concedida esta semana a medios locales, pero no había confirmado entonces si el jugador quedaba o no descartado para estos dos amistosos.

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Ahora, la Selección Portugal hizo oficial la convocatoria y por más de que hay 10 delanteros, en la lista no aparece el goleador portugués, lo cual tiene las alarmas encendidas en la afición europea.

Vale la pena destacar que el equipo portugués, uno de los que más expectativa genera de cara al Mundial, se enfrentará a México el sábado 28 de marzo en México, y a Estados Unidos el martes 31 en Atlanta.

Cuándo es Portugal vs. Colombia en el Mundial

Por otro lado, dicha preocupación se escala hasta a Colombia, pues luego del sorteo que se llevó a cabo en diciembre, se conoció que el combinado nacional se medirá con Portugal en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Dicho partido se jugará en Miami y se ha convertido en toda una sensación, al punto de que ha sido hasta ahora el compromiso con más solicitudes de compra de boletas en todo el torneo, puesto que ver a su selección contra uno de los mejores de la historia llama mucho la atención, por lo que la lesión, que su técnico dijo que puede ser “más grave de lo pensado”, tiene preocupados a muchos colombianos.

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Este partido se jugará en Miami el 27 de junio a partir de las 6:30 de la tarde, hora colombiana.

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