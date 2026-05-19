Independiente Santa Fe consiguió una victoria clave en la Copa Libertadores luego de derrotar 2-1 a Platense en el estadio El Campín.

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El equipo bogotano llegaba obligado a ganar para mantenerse con posibilidades internacionales y terminó respondiendo en una noche cargada de tensión y nerviosismo.

Durante la primera mitad hubo pocas opciones claras de gol y mucho juego disputado en el medio campo. Santa Fe intentó asumir la iniciativa, mientras que el conjunto argentino apostó por esperar y salir rápido al ataque.

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Iván Scarpeta y Hugo Rodallega marcaron para Santa Fe

La apertura del marcador llegó apenas comenzando el segundo tiempo. Al minuto 48, Iván Scarpeta aprovechó un tiro de esquina y una mala salida del arquero Juan Pablo Borgogno para enviar el balón al fondo de la red.

Después del 1-0, Platense adelantó líneas y empezó a tener mayor presión ofensiva sobre el arco cardenal.

En ese momento apareció la figura del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, quien respondió para sostener la ventaja del equipo bogotano.

Más adelante, Francisco Fagúndez llegó a marcar el segundo gol para Independiente Santa Fe, aunque la anotación fue anulada.

Sin embargo, el cuadro cardenal volvió a golpear al minuto 71 gracias a un espectacular remate de Hugo Rodallega tras una jugada colectiva, luego de un tiro de esquina.

La tranquilidad para Independiente Santa Fe duró poco, porque apenas un minuto después Augusto Lotti descontó para el conjunto argentino y puso el 2-1 definitivo.

En los minutos finales, Santa Fe sufrió la presión de Platense, aunque logró sostener el resultado y sumar su primer triunfo en esta edición del torneo continental.

Santa Fe mantiene opciones internacionales en Libertadores

Con esta victoria, el equipo bogotano llegó a cinco puntos y quedó tercero de su grupo.

Aunque sigue dependiendo de otros resultados, el conjunto cardenal mantiene opciones matemáticas de clasificar a la Copa Sudamericana e incluso todavía conserva posibilidades de avanzar a los octavos de final de la Libertadores en la última jornada.

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