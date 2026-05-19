Millonarios estuvo cerca de dar el golpe en Brasil, pero terminó empatando 1-1 frente a Sao Paulo en un partido donde dejó escapar opciones claras para quedarse con la victoria y acercarse al liderato del grupo en la Copa Sudamericana.

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(Vea también: Difícil situación que vive Sao Paulo, a días del juego vs. Millonarios; ¿beneficia al ‘Embajador’?)

El conjunto brasileño golpeó temprano con un tanto de Luciano da Rocha apenas a los 8 minutos, luego de aprovechar una desatención defensiva del equipo bogotano. A partir de ahí, Millonarios reaccionó, tomó confianza y comenzó a generar peligro sobre el arco paulista.

La igualdad llegó al minuto 80 gracias a Jorge Hurtado, quien apareció dentro del área para darle vida al cuadro embajador en el tramo final del compromiso. El gol despertó la ilusión de una remontada histórica para los dirigidos por Fabián Bustos.

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Sin embargo, la gran oportunidad desperdiciada llegó poco después. Rodrigo Contreras tuvo en sus pies el 2-1 tras un cobro desde el punto penal, pero terminó enviando el balón por encima del arco, dejando escapar una ocasión clarísima que pudo significar el triunfo azul en territorio brasileño.

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Millonarios mostró personalidad durante varios pasajes del partido y logró incomodar a Sao Paulo, especialmente en el segundo tiempo, donde estuvo más cerca de quedarse con los tres puntos. Aun así, la falta de definición volvió a pasarle factura al equipo capitalino.

El empate mantiene con vida al club colombiano en la pelea por avanzar de ronda, aunque deja sensación amarga por las oportunidades desperdiciadas y por lo cerca que estuvo de quedarse con una victoria histórica en la Sudamericana.