Un complicado momento vivió el futbolista colombiano del Vasco Da Gama Marino Hinestroza, exjugador de Atlético Nacional, quien en la tarde de este lunes, 25 de mayo, sufrió de unas amenazas por parte de los hinchas del club.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Néyser Villarreal se sacudió y por fin metió su primer gol como profesional en Brasil)

Y es que el Vasco Da Gama no va muy bien en el Brasileirao, pues solo ha ganado un encuentro en los últimos cinco partidos y está en el puesto 16 del campeonato, a solo dos puntos de entrar a la zona del descenso.

Ante esto y luego de la última derrota con Bragantino por 0-3 en condición de local, los hinchas no aguantaron más y se presentaron en la sede del club para hablar con los futbolistas, advirtiéndoles que deben mejorar su rendimiento o se deben ir del club.

Lee También

Uno de los principales señalados fue Marino Hinestroza, quien no ha tenido un buen rendimiento desde que aterrizó en Brasil y por eso los hinchas le han cogido una bronca grande.

Es más, en los videos compartidos en redes sociales se puede ver cómo el futbolista es amenazado directamente con palabras bastante fuertes: “Eres un hijo de p…. Vete del club o pide que te echen”.

🇧🇷🇨🇴 La Torcida de Vasco Da Gama hablo amablemente con los jugadores, tras la derrota contra RB Bragantino. El que la paso muy mal fue MARINO HINESTROZA. “Sos un hijo de puta, ANDATE DEL CLUB, pediles que te echen” Le dijeron al jugador Colombiano. pic.twitter.com/05dEg9Nd9z — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) May 26, 2026

Ante esto, el jugador no se quedó callado y compartió unas llamativas palabras en sus redes sociales en las que prácticamente le echa la culpa al técnico porque no le da la oportunidad de jugar.

“Lastimosamente en Colombia me defendía jugando. Aquí pues… (emoji de cara sin poder hablar)”, escribió Marino. Y agregó: “Quería decirles a mis amigos que me preguntan que estoy bien y que no pasó nada gracias a Dios”.

Y es que cabe recordar que esta temporada, Hinestroza solo ha jugado 13 partidos entre Copa Sudamericana y Brasileirao y no ha marcado gol, por lo que cuando entra no es tan importante y por eso mismo es que salió del espectro de la Selección Colombia y además está teniendo tan poco protagonismo con su club.

(Ver también: De no creer: Flamengo despidió a Filipe Luís pese a haber ganado la Libertadores hace 4 meses)

Por lo pronto, hay que ver qué pasa en el próximo mercado de transferencias, pues con este presente lo más seguro es que busque otro club en el cual pueda volver a mostrar todo su talento, el que lo hizo destacar en Atlético Nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z