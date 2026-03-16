Por fin el fútbol le sonrío a Néyser Villarreal. Después de más de un año siendo futbolista profesional en primera división, primero en Millonarios y luego en el Cruzeiro de Brasil, el jugador colombiano pudo marcar su primer gol y lo hizo en un importante partido en Brasil.

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(Ver también: Neyser Villarreal no la pasa bien en Brasil y su técnico lo tuvo que consolar; se vio muy afectado)

Cruzeiro, que viene de protagonizar una dura pelea frente al Atlético Mineiro, se midió con el Vasco Da Gama por el Brasileirao, un partido muy importante porque ambos equipos no la vienen pasando bien y por eso un resultado positivo aliviaría las cargas.

Todo comenzó con el gol de Christian, para Cruzeiro, apenas al minuto 8, pero luego, en el segundo tiempo, Cauan Barros marcó dos goles en dos minutos para darle vuelta al marcador.

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Ahí apareció el delantero colombiano, pues desvío un cabezazo de un compañero para así marcar su primer gol como futbolista profesional. Esta fue la anotación:

Primeiro gol do Neyser no profissional e foi um cagado pic.twitter.com/E0oiHovtwg — ʏᴀᴅʀɪᴀɴꜰᴏx (@yadrianfox) March 16, 2026

Sin embargo, dicho gol no fue de mucha ayuda, ya que Cruzeiro empató 3-3 con el equipo de Carlos Gómez y Marino Hinestroza, quedó en la penúltima posición en puestos de descenso y su técnico, Tite, fue destituido de su cargo.

O Cruzeiro informa que decidiu pelo encerramento do trabalho de Tite como treinador da equipe. Junto ao técnico também deixam o clube os auxiliares Matheus Bachi, Vinicius Bergantin e o preparador físico Fabio Mahseredjian. Agradecemos aos serviços prestados e desejamos sucesso… pic.twitter.com/vxexgUJxGv — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 16, 2026

Lo cierto es que Villarreal venía contando con la confianza del técnico, quien pese a las críticas lo metía en los distintos compromisos, pero ahora con el nuevo entrenador debe mejorar su rendimiento para ganarse el puesto en la titular.

(Ver también: Millonarios se cansó y tomó dura determinación con Néyser Villarreal, que no se presentó más)

Cuándo vuelve a jugar el Cruzeiro

El próximo compromiso del equipo brasileño es frente al Paranaense el próximo miércoles, 18 de marzo, a partir de las 5:30, hora colombiana, un partido en el que espera retomar el camino para salir de esa zona roja del descenso.

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