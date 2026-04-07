Una historia publicada por Marino Hinestroza en su cuenta de Instagram desató reacciones luego de que su técnico en Vasco Da Gama, Renato Gaúcho, hiciera comentarios sobre el rendimiento de jugadores colombianos en el equipo.

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Días atrás, el entrenador se refirió a las dificultades que, según él, enfrentan estos futbolistas en el proceso de adaptación. “Tenemos cuatro colombianos en el equipo y siempre intento corregirlos. Y cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo. No puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana. Y está el problema de la adaptación”, afirmó Renato Gaúcho.

Horas después de esas declaraciones, Marino Hinestroza publicó un mensaje en sus redes sociales que varios interpretaron como una posible respuesta: “Que nadie te haga dudar de tu potencial”.

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El contexto deportivo del jugador también ha llamado la atención. Hinestroza no ha sido habitual en los partidos de Vasco Da Gama y ha tenido poca participación en minutos. Además, en la más reciente convocatoria para la Conmebol Sudamericana, no fue incluido en la lista, a pesar de que el técnico citó a varios futbolistas del equipo juvenil.

Para el debut en la Conmebol Sudamericana, el equipo brasileño enfrentará a Barracas Central sin la presencia de Renato Gaúcho en el banco de suplentes. El club decidió dar descanso a parte del plantel principal, que permaneció en Río de Janeiro bajo su dirección.

De esta manera, Vasco Da Gama afrontará su primer partido en el torneo internacional con varios jugadores del equipo sub-20.

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