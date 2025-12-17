Mientras que Daniel Muñoz sorprendió con un gesto inesperado, otro futbolista de reciente paso por la Selección Colombia quedó en el blanco de las miradas de muchos fanáticos a nivel local.

Sigue a PULZO en Discover

Marino Hinestroza, volante de 23 años que milita en Atlético Nacional suena con fuerza para sumarse a Boca Juniors, equipo recordado no solo por sus títulos en Copa Libertadores sino a nivel mundial contra Real Madrid y Milán de Italia.

Los periodistas César Luis Merlo y Mauricio González Arteaga replicaron a fuentes desde Buenos Aires que indican que las “Boca tiene negociaciones muy avanzadas” para la compra de la ficha del jugador.

De hecho, la cifra que salió a flote para la transferencia desde Atlético Nacional es por 6 millones de dólares, con lo que se asegura que el duelo de vuelta en la final de la Copa Colombia ante Medellín es el último para el jugador.

Lee También

A pesar de que el equipo verdolaga se quedó por fuera de la Copa Libertadores y se resignó a ver campeón del torneo local a Junior de Barranquilla, los números para el mediocampista en su reciente paso fueron notables.

Hinestroza se coronó tres veces con el equipo antioqueño (una Liga, una Copa y una Supercopa), a lo que espera sumarle otro trofeo más en caso de derrotar al apodado ‘Poderoso de la montaña’.

¿Quién es Marino Hinestroza?

Marino Hinestroza Angulo (que suena en Boca Juniors) es un futbolista profesional colombiano nacido el 8 de julio de 2002 en la ciudad de Cali. Se desempeña principalmente como extremo o delantero, destacando por su gran velocidad, habilidad para el regate y capacidad de desequilibrio en el frente de ataque.

Su formación profesional inició en el club Orsomarso de la segunda división de Colombia, donde debutó en 2018. Posteriormente, pasó por el América de Cali antes de ser cedido al Palmeiras de Brasil para integrar sus categorías juveniles. En 2022, dio un salto importante al unirse al Pachuca de México, equipo con el que logró coronarse campeón del Torneo Apertura en ese mismo año.

Tras su exitoso paso por el fútbol mexicano, Hinestroza fue transferido al Columbus Crew de la Major League Soccer en Estados Unidos a principios de 2024. Sin embargo, a mediados de ese año regresó a su país para unirse al Atlético Nacional.

En el conjunto verdolaga, se ha consolidado como una pieza fundamental, contribuyendo a la obtención de títulos recientes como la Copa Colombia en 2024 y la Liga colombiana en el segundo semestre de ese mismo año

Su gran rendimiento a nivel de clubes le permitió recibir su primera convocatoria a la Selección Colombia de mayores por parte del técnico Néstor Lorenzo. Su debut oficial con el equipo nacional se produjo el 6 de junio de 2025 en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas contra Perú, el cual finalizó con un empate sin goles.

En la actualidad, Marino Hinestroza sigue siendo parte de la nómina de Atlético Nacional, con un contrato vigente hasta finales de 2027. Es considerado uno de los jóvenes talentos con mayor proyección en el fútbol colombiano, atrayendo el interés de diversos clubes internacionales gracias a su desempeño en competencias como la Copa Libertadores.

¿Cuántos títulos tiene Boca Juniors en la historia?

El Club Atlético Boca Juniors es una de las instituciones más laureadas del fútbol mundial y actualmente ostenta un total de 74 títulos oficiales. Esta cifra consolida al equipo argentino como uno de los máximos ganadores de la historia, sumando sus conquistas tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

En el plano local, Boca Juniors posee un total de 52 estrellas oficiales. Estas se dividen principalmente en 35 campeonatos de liga de Primera División, que abarcan tanto la era del amateurismo como la profesional.

Además, ha ganado 17 copas nacionales, entre las que destacan la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Copa de la Liga Profesional logradas en años recientes.

A nivel internacional, el club de la Ribera ha conseguido 22 títulos oficiales, una cifra que lo posiciona como un referente global. Su palmarés continental está encabezado por 6 Copas Libertadores de América.

También cuenta con 3 Copas Intercontinentales, tras haber vencido a gigantes europeos como el Real Madrid y el AC Milan en finales memorables disputadas en Japón.

El resto de su vitrina internacional se completa con 2 Copas Sudamericanas, 4 Recopas Sudamericanas, 1 Supercopa Sudamericana, 1 Copa Máster de Supercopa y 1 Copa de Oro Nicolás Leoz. A estos se suman otros 4 títulos obtenidos en torneos organizados de forma conjunta por las asociaciones de fútbol de Argentina y Uruguay a principios del siglo XX.

Es importante destacar que el último título oficial conseguido por la institución fue la Supercopa Argentina ganada en marzo de 2023. Desde entonces, el club se mantiene como el máximo ganador de títulos en la historia del fútbol argentino, superando a su histórico rival en el conteo total de estrellas oficiales verificadas por la AFA y la Conmebol.

* Pulzo.com se escribe con Z