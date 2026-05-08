La derrota del Junior de Barranquilla frente a Cerro Porteño en la Copa Libertadores no solo dejó preocupación entre los hinchas, sino que también desató fuertes críticas desde los medios. Una de las más contundentes llegó por parte del periodista Carlos Antonio Vélez, quien no se guardó nada al analizar el presente del equipo barranquillero.

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Fiel a su estilo directo, Vélez cuestionó la conformación de la plantilla y el manejo del club, apuntando especialmente a lo que considera una falta de renovación y exigencia en la institución.

Acá, el momento en el que lo dijo (minuto 26:24):

La frase “gordo acabado” fue la que más llamó la atención y sintetiza el tono de su crítica: Vélez considera que Junior ha apostado por jugadores que ya no están en su mejor nivel físico ni competitivo, priorizando nombres sobre rendimiento actual.

Además, el comunicador también lanzó un mensaje directo a la dirigencia del club, encabezada por Fuad Char, cuestionando las decisiones administrativas y advirtiendo sobre las consecuencias económicas y deportivas de mantener el rumbo actual.

“Yo no sé si este sea el final, pero hay que hacer una reparación en ese Junior. A no ser, don Fuad, que usted quiera seguir perdiendo plata y allá llega mucho gato por liebre que se aprovecha de su condición y se vienen aprovechando desde hace tiempo. Lo unico que le han hecho es vivir del sufrimiento”, agregó.

¿Cómo fue la derrota de Junior ante Cerro Porteño en Libertadores?

El señalamiento de Vélez se da luego de un resultado adverso del conjunto barranquillero en su más reciente presentación internacional. Junior de Barranquilla cayó 0-1 ante Cerro Porteño en un compromiso correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, complicando seriamente sus aspiraciones de avanzar en el certamen.

El equipo colombiano no logró imponer condiciones y evidenció problemas tanto en defensa como en generación de juego ofensivo. La falta de intensidad, uno de los puntos que justamente criticó Vélez, se hizo notoria durante varios pasajes del partido, en los que el rival paraguayo mostró mayor orden y efectividad.

La derrota dejó a Junior en una situación incómoda dentro de su grupo, obligándolo a replantear su rendimiento en los próximos encuentros si quiere mantenerse con vida en el torneo continental, por lo menos en Sudamericana.

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