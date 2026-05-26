Hinchas de Millonarios reaccionaron con furia tras eliminación en Sudamericana

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La eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana dejó un ambiente muy caliente a las afueras de El Campín, luego de la derrota 1-2 contra O’Higgins de Chile que acabó con las aspiraciones del equipo en el torneo continental.

Apenas terminó el compromiso, varios aficionados comenzaron a aglomerarse sobre la carrera 30 para reclamar por el nuevo fracaso internacional del cuadro ‘Embajador’.

En videos difundidos en redes sociales quedó registrado el momento en el que decenas de hinchas gritaban: “Salgan hijue***”.

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Mientras se escuchaban los reclamos, también sonaban sirenas de la Policía en medio de la tensión generada tras el partido.

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Ambiente tenso obligó a reforzar seguridad cerca de camerinos

Pulzo pudo constatar que algunos jugadores de Millonarios buscaron que sus familiares ingresaran a la zona de camerinos debido al ambiente que se vivía en los alrededores del estadio.

La situación generó preocupación entre personas cercanas al plantel, especialmente por la molestia evidente de varios aficionados después de la eliminación.

El resultado golpeó fuerte a la hinchada azul porque Millonarios dependía de sí mismo para avanzar en la Copa Sudamericana, pero terminó perdiendo en Bogotá frente al equipo chileno.

La derrota fue interpretada por muchos seguidores como otro duro tropiezo internacional del club.

Muchos aficionados cuestionaron el rendimiento del plantel en partidos importantes y lamentaron que el club volviera a quedarse corto en un torneo internacional.

Por ahora, Millonarios no se ha pronunciado oficialmente sobre los momentos de tensión registrados después del compromiso.

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