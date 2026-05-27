Así como le pasa a James Rodríguez con Carlo Ancelotti, algo muy parecido le sucede a Juan Fernando Quintero con Marcelo Gallardo, pues son técnicos que confían en ellos y por eso es que siempre los piden porque los consideran importantes para sus esquemas tácticos.

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De hecho, de la mano de Gallardo, que tuvo un mal segundo paso por el club de Buenos Aires, Quintero fue de lo más rescatable, pero apenas se fue el entrenador el colombiano perdió continuidad y comodidad dentro del 11 titular.

Por eso mismo, la información que ha llegado en los últimos días desde Argentina es que el jugador no seguiría en el club y buscaría salir incluso antes del inicio del Mundial 2026, al cual fue convocado por el técnico Néstor Lorenzo.

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De hecho, se habla de un posible regreso a Racing de Avellaneda, con el que quedó campeón de la Copa Sudamericana, o incluso un equipo en la MLS, pero hasta ahora todo ha sido cuestión de rumores, que crecen precisamente porque ni siquiera fue convocado para el último encuentro de la temporada de River que será frente a Blooming por la Copa Sudamericana.

Cuál fue el mensaje de Juan Fernando Quintero

Ahora, mientras se desarrolla esta información, el colombiano subió una historia a sus redes sociales en las que abrió más la inquietud, ya que no tiene aires de despedida.

“Hola, familia riverplatense. En las buenas y en las malas mucho más. Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días. El fútbol como en la vida continúa y vamos a seguir dando la pelea. Dios los bendiga a todos. Los amo”, escribió el también jugador de la Selección Colombia.

Así las cosas, el futuro del colombiano queda en el aire, pues lo que sí es cierto es que Néstor Lorenzo y el cuerpo técnico de la Selección Colombia lo esperan en Bogotá para que se sume a los trabajos pronto para preparar lo que será el Mundial 2026.

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Cabe recordar que Juan Fernando Quintero tiene 33 años y por eso le queda mucha carrera por delante para que siga descrestando la liga que elija, ya sea la argentina, norteamericana o incluso la colombiana.

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