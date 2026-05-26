El futuro de Juan Fernando Quintero en River Plate se encuentra en el centro de intensos rumores. El antioqueño regresó a River Plate en julio de 2025 procedente de América de Cali, en una operación que rondó los 2.5 millones de dólares.

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Su tercer ciclo en Núñez comenzó con expectativas altas, especialmente tras su paso destacado en etapas anteriores, donde fue autor de goles importantes, incluido uno en la final de la Copa Libertadores 2018.

Durante el inicio de 2026, bajo la dirección de Marcelo Gallardo, Quintero asumió un rol protagónico. Fue capitán en varios partidos, incluyendo encuentros internacionales, y mostró un buen nivel que le permitió consolidarse como referente. Sin embargo, tras la salida de Gallardo y la llegada de Eduardo ‘Chacho’ Coudet, su situación cambió.

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Según información recogida por medios argentinos, Quintero se siente poco importante en el esquema actual del equipo. Periodistas como los de ESPN han señalado que el colombiano tiene dos ofertas concretas de la Major League Soccer (MLS) y estaría dispuesto a aceptar una de ellas para tener más minutos y cambiar de aire.

“Estamos asistiendo a las últimas horas de Juan Fernando Quintero con la camiseta de River”, indicó un reporte reciente, destacando que el jugador se considera suplente bajo el mando de Coudet.

Acá, lo que se dijo de Quintero:

“EL PARTIDO CONTRA BELGRANO FUE EL ÚLTIMO DE JUANFER” Quintero no jugará más en River. ▶️ Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Y6P7JLjVio — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 26, 2026

Incluso se menciona que partidos recientes, como el de Copa Sudamericana ante Blooming, podrían marcar uno de sus últimos encuentros con la banda cruzada. No se espera una despedida formal en el Estadio Monumental.

A pesar de su situación club, Quintero recibió una buena noticia a nivel selección: Néstor Lorenzo lo convocó para el Mundial 2026 con Colombia. Su participación en la cita mundialista podría ser un factor adicional en su decisión, ya que algunos reportes indican que su futuro en River se definiría después del torneo.

Por ahora, no hay confirmación oficial de su salida. Quintero continúa entrenando y disponible para Coudet, pero el ambiente indica que las próximas semanas serán decisivas. Si el colombiano decide aceptar una de las ofertas de la MLS, cerraría un ciclo de casi un año en su tercer paso por River, donde vivió tanto momentos de gloria como de frustración.

La hinchada de River, que en su momento celebró su regreso, ahora debate en redes si es mejor que se vaya para buscar nuevos desafíos o si merece más oportunidades en el equipo. Mientras tanto, Quintero se prepara para el Mundial con Colombia, donde espera brillar y, quizás, definir su futuro profesional.

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