La ilusión de Neymar con Brasil sufrió un inesperado golpe en plena preparación para el Mundial 2026. El futbolista no pudo entrenar con normalidad en la concentración dirigida por Carlo Ancelotti y encendió las alarmas en Brasil por una molestia física.

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Según informó el diario Marca, el atacante del Santos FC fue trasladado a una clínica en Río de Janeiro para hacerse pruebas médicas complementarias tras presentar problemas en el gemelo.

La situación desata preocupación debido a que Neymar logró entrar en la convocatoria brasileña en el tramo final y su estado físico venía siendo uno de los temas más discutidos alrededor de la selección.

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Neymar no entrenó con Brasil y la selección emitió comunicado

La propia Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que el jugador no participó en la práctica más reciente del equipo en Teresópolis.

“La Confederación Brasileña de Fútbol informa de que el futbolista Neymar Jr. no participó en el entrenamiento de la selección brasileña celebrado este miércoles por la tarde en Teresópolis. El jugador fue trasladado a una clínica de la ciudad para someterse a pruebas complementarias”, señaló el comunicado divulgado y citado por Marca.

La federación brasileña añadió además que no entregará nuevos detalles hasta que finalicen completamente las evaluaciones médicas del futbolista.

La preocupación aumenta en Brasil a pocos días del Mundial

El caso de Neymar provoca especial tensión debido a que Brasil apostó por recuperarlo para la Copa del Mundo pese a las dudas físicas que acompañaron al delantero durante buena parte de la temporada.

Ahora, la aparición de molestias musculares en pleno inicio de concentración vuelve a sembrar incertidumbre sobre el estado real del atacante y sobre si llegará en plenitud al torneo.

Hasta el momento, la selección brasileña no ha confirmado la gravedad de la lesión ni tampoco si existe riesgo de que Neymar se pierda partidos del Mundial.

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