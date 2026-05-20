Una de las mayores sorpresas de las convocatorias para el Mundial 2026 fue la de Neymar con la Selección Brasil, puesto que viene de una ruptura de ligamento, cambio de club, lesiones musculares y más, por lo que ingresó con apenas lo justo para la Copa del Mundo.

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Ahora, esto cambió los planes de patrocinadores, eventos y más, ya que Neymar es la cara más importante de Brasil en los últimos años y por eso todas las marcas quieren trabar con él.

De hecho, uno de los más emproblemados es Panini, la empresa de los álbumes, puesto que el astro del Santos no aparece en la impresión de este elemento pero ahora, con la confirmación de su convocatoria, muchos lo están pidiendo.

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Ante esto, el presidente de Panini Colombia, Elie Milhem, explicó que era muy difícil prevenir su convocatoria, pero que los consumidores tendrán una oportunidad de tenerlo.

“Todo lo que sale en el álbum es lo que envían las federaciones de cada país. Esos jugadores que ellos mandan son los que tienen más posibilidades de ir al Mundial porque obviamente esto requiere de mucha logística, el tema de las fotos y demás que es muy dispendioso, como por ejemplo Neymar”, dijo Milhem, en diálogo con Blu Radio.

Y sobre cómo tener a Neymar, agregó: “Para eso Panini saca el kit de completación, que se saca después con varios jugadores que no están en el álbum y entraron después o que salieron y tu entonces los reemplazas. Estamos esperando anuncio de Panini para saber cuándo lo vamos a tener”.

Ahora, normalmente estas láminas salen después del Mundial, pero con este caso en específico el presidente aseguró que podría salir la lámina en dos o tres semanas, o máximo un mes, teniendo en cuenta que la debe pegar en el sitio de algún jugador que no esté convocado, como Joao Pedro, o en cualquier otra parte de la página.

(Ver también: La historia del niño mexicano que conquistó a Panini con su álbum artesanal del Mundial 2026)

Ahora, en cuanto al precio, Panini no tiene establecido el valor para este año, pero para Catar 2022 el precio varió entre 160.000 y 180.000 pesos, teniendo en cuenta que traía 80 láminas.

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