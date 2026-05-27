La eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana volvió a despertar una sensación que se ha convertido en costumbre para su hinchada: la frustración internacional.

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El equipo bogotano cayó 2-1 frente a O’Higgins en El Campín, en un partido en el que necesitaba al menos un empate para clasificar a la siguiente ronda. Sin embargo, terminó protagonizando otro duro golpe en el escenario continental.

Este fue el resumen del encuentro:

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La derrota no solo significó el adiós prematuro al torneo, sino que además aumentó las críticas hacia un proyecto deportivo que sigue sin responder en competencias Conmebol. Millonarios volvió a quedar en deuda en los partidos decisivos y extendió una larga sequía internacional que preocupa a sus aficionados.

El club ‘Embajador’ lleva décadas sin alcanzar una fase final internacional organizada por Conmebol. Su última gran aparición continental fue hace muchos años y, desde entonces, las eliminaciones tempranas se han repetido temporada tras temporada. Aunque el equipo suele ser competitivo en el ámbito local, la historia cambia cuando enfrenta torneos internacionales.

A esto se suma otro dato que aumenta la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico: Millonarios ya completa tres años sin levantar un título oficial. La exigencia de la hinchada crece cada semestre y la paciencia parece agotarse tras una nueva decepción.

Cuánto ganó Millonarios en la Copa Sudamericana

Pese al fracaso deportivo, la participación en Sudamericana dejó importantes ingresos económicos para el club. En total, Millonarios recibió cerca de 1.4 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a 5.100 millones de pesos colombianos.

La cifra se divide en:

250.000 dólares por disputar la Fase I.

900.000 dólares correspondientes a la fase de grupos.

250.000 dólares obtenidos por mérito deportivo.

Sin embargo, para gran parte de la afición, el dinero no compensa el nuevo golpe internacional. En redes sociales, las críticas apuntan a la falta de jerarquía del equipo en momentos clave y a la incapacidad de competir seriamente fuera de Colombia.

(Ver también: Millonarios mandó penal a la luna y dejó escapar victoria contra Sao Paulo en Sudamericana)

Ahora, el panorama para Millonarios queda marcado por la presión. Porque más allá de los ingresos económicos, el hincha exige resultados deportivos y volver a ver al club protagonista a nivel continental.

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