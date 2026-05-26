La eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026 no solo dejó impacto en lo deportivo, sino que también desató una ola de reacciones en redes sociales, donde los memes se convirtieron en protagonistas de la conversación digital.

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En cuestión de minutos tras el resultado, plataformas como X, Facebook e Instagram se llenaron de publicaciones cargadas de humor, ironía y burlas hacia el conjunto embajador. Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para reaccionar con creatividad, convirtiendo la caída del equipo en tendencia nacional.

Entre los contenidos más compartidos se destacaron montajes, frases sarcásticas y comparaciones futboleras relacionadas con el rendimiento del club en el torneo internacional. En ese contexto, algunos internautas recurrieron a expresiones como “virgen continental” y “virgen a los 80” para referirse a la ausencia de títulos internacionales del equipo.

Hinchas de O’Higgins se burlan de Millonarios

La conversación digital también estuvo marcada por la participación de hinchas rivales. Circula un video en el que hinchas del O’Higgins aprovecharon la eliminación del conjunto capitalino para tildarlo de equipo chico.

Pese al tono general de las publicaciones, también hubo mensajes de apoyo por parte de seguidores del club, quienes pidieron respaldo al proceso deportivo y recordaron que el equipo aún mantiene competencias locales en curso.

Con el paso de las horas, el tema siguió posicionándose entre las tendencias, confirmando una vez más cómo los resultados del fútbol colombiano trascienden la cancha y encuentran en internet un escenario paralelo donde el humor y la crítica conviven.

JAJAJAJAJAJAJA el meme continental lo volvió hacer, millonarios??? CHIQUITITOOOOOO pic.twitter.com/eeJfftDd7W — Andy (@haca81997) May 27, 2026

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA pic.twitter.com/paFGGLko1m — Saque Amargo Sports (@SaqueAmargoCo) May 27, 2026

Casale, ¿Cómo le fue a Millonarios en la sudamericana? pic.twitter.com/gOTa4JGfpx — Gol Garra (@ElGolGarracol) May 27, 2026

Jajajajaja eliminado otra vez ese equipo fracasado hijueputa 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/jvwj2KOn5s — Tu Contador (@ContadorPu) May 27, 2026

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