La eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana, después de la derrota frente a O’Higgins FC, dejó un ambiente de frustración en el entorno del equipo capitalino. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, una de las principales inquietudes que surgió en la zona mixta fue el futuro de Radamel Falcao García, quien habló con sinceridad sobre la posibilidad de continuar o no en el club.

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El delantero samario no esquivó las preguntas y dejó claro que su continuidad está lejos de ser una decisión tomada. Por el contrario, explicó que su situación depende de varios factores que aún están en evaluación, tanto a nivel personal como institucional.

Ⓜ️🐯 Falcao sobre su posibilidad de seguir en Millonarios:

🗣️ “Estamos buscando soluciones”

🗣️ “Por ese lado, sí (seguir en Millonarios). Pude hablar con mi esposa, tengo el respaldo de la familia”.

🗣️ “No quiero llevar a mi familia a recorrer el mundo. Estamos muy a gusto acá”. pic.twitter.com/56cYfFivMG — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) May 27, 2026

Las palabras del histórico goleador de la Selección Colombia reflejan incertidumbre, pero también una intención clara de encontrar un camino que le permita seguir en el club. No obstante, el hecho de que no depende de él abre el debate sobre aspectos contractuales, económicos o deportivos que podrían definir su salida.

Falcao también reveló que ha conversado con su familia sobre el futuro inmediato, un aspecto que ha sido determinante a lo largo de su carrera. En ese sentido, dejó ver que cuenta con el apoyo de su entorno más cercano para intentar continuar en Millonarios.

“Mi esposa, ahora que tuve la oportunidad de hablar con ella, [me dijo] que tengo el respaldo y el apoyo de mi familia. No depende de Millonarios ni de mí. Hay que buscar soluciones… si se logra bien, si no pues vamos a esperar”, comentó.

Estas declaraciones muestran que, aunque existe voluntad de ambas partes —jugador y familia—, la decisión final pasa por encontrar condiciones que hagan viable su continuidad. La frase “si se logra bien” sugiere que hay gestiones en curso o conversaciones que podrían definirse en los próximos días.

¿Radamel Falcao García piensa retirarse?

Otro de los temas que surgió tras la eliminación fue la posibilidad de un retiro cercano, teniendo en cuenta la edad del delantero y el desgaste natural de su carrera. Sin embargo, Falcao fue enfático en señalar que, por ahora, no contempla colgar los guayos.

“No quiero llevar a mi familia a recorrer el mundo, tengo 5 hijos y es muy difícil. Estamos muy a gusto acá y estamos felices. Esperar… no hay que adelantarse ni apresurarse a tomar decisiones. Esta semana se empezará a trabajar si es viable o no”, explicó.

¡Esta de vuelta! 🐯⚽Ⓜ️ Nuestro delantero Falcao García ya trabaja junto al equipo y está listo para el partido frente a Boyacá Chicó. 💪🔥 pic.twitter.com/02nbnIViAz — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 21, 2026

Con estas palabras, el atacante dejó claro que su prioridad no pasa solo por lo deportivo, sino también por la estabilidad de su familia. De hecho, su deseo de evitar nuevos traslados internacionales podría jugar a favor de una eventual continuidad en Bogotá, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas.

Por ahora, el panorama es claro: no hay una decisión definitiva. El propio jugador insiste en que “hay que esperar” y que durante la semana se analizará si su continuidad es viable. Esto deja la puerta abierta tanto a una renovación por un semestre más como a una posible salida.

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