A partir de este martes, 28 de julio, los aficionados notarán un cambio bastante llamativo en los partidos del fútbol colombiano, puesto que rodará un balón diferente que llama la atención por el diseño y la tecnología que maneja.

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Se trata del Golty Tributo, un nuevo esférico diseñado para los compromisos de los torneos a nivel local (Liga, Copa, Torneo y fútbol femenino) que quiere destacar y sacar a la luz la técnica, gambeta, ritmo y fuerza que caracteriza a los futbolistas colombianos.

Este es un balón muy llamativo, puesto que es en su mayoría blanco con un azul intenso en los laterales, toques verdes y algunas líneas doradas que exaltan los colores. Además, lleva por un lado el nombre Tributo y en el otro, el logo de Dimayor.

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Así es el balón de Golty:

“Inspirado en la esencia de nuestro fútbol, Tributo representa el equilibrio perfecto entre innovación, tecnología, precisión y desempeño, consolidando el compromiso de Golty con el crecimiento del deporte colombiano”, explicó la marca.

Cabe destacar que entre la tecnología que destaca en el balón aparece la construcción aerodinámica de 20 paneles termo fundidos, material exterior con relieve texturizado, baja absorción de agua, cubierta de cuero de microfibra japonesa y enmallado de parches.

De hecho, todo esto hace que tenga la certificación Fifa Quality Pro y, según los futbolistas que ya lo probaron, lo hace mucho más rápido y complicado para el arquero, por lo que promete que haya más goles, sobre todo de larga distancia, por el movimiento que logra en el aire.

“Estamos convencidos de que Tributo será uno de los grandes protagonistas de esta temporada y queremos seguir construyendo junto a ustedes”, cerró Golty.

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Cuánto cuesta el nuevo balón del fútbol colombiano

Tal como aparece en la página web, el balón oficial de competencia, que viene con la tecnología, textura y más, tiene un valor de 399.900 pesos. Por otro lado, el cosido a mano cuesta 179.900 pesos y el cosido a máquina, 99.900 pesos.

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