En la tarde de este miércoles, 22 de julio, se desató toda una tensión dentro del fútbol profesional colombiano debido a un comunicado compartido por los ocho equipos más importantes del país, que pidieron cambiar las condiciones de los derechos de televisión para que sea más justa.

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Actualmente, los derechos de televisión se reparten de forma equitativa entre todos los equipos del fútbol colombiano, tanto los de la A como los de la B, pero ahora lo que pidieron estos clubes es que sea más al estilo de España o Inglaterra, es decir, que los que tienen más hinchada y rating reciban más dinero.

Esta fue toda la situación:

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Ahora, esto en el papel parece justo, pero eso tendría unas implicaciones importantes en cuanto a términos económicos para el resto de clubes, ya que todos dependen de cierta manera de este dinero para subsistir.

Así lo explicó Carlos Ferreira, presidente de Alianza Valledupar, quien aseguró que estos ocho clubes no dependen tanto de este dinero porque tienen boletería, clasificación a torneo internacional y más, mientras que los más pequeños no.

Es más, según explicó en diálogo con Blu Radio, el pago por derechos de televisión significa el 50 % de la entrada anual de estos equipos, así que si las condiciones cambian podrían entrar incluso en quiebra, lo cual abre un problema más grande.

Esto es lo que les ocurre a la mayoría de equipos del fútbol colombiano, puesto que los que llevan hinchada son pocos, mientras que la mayoría reciben máximo 10.000 aficionados en un partido con un equipo grande.

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Todo esto estará en la consideración de la asamblea extraordinaria citada por Dimayor, en la que se pondrán los puntos sobre la mesa y así se buscará llegar a un acuerdo que beneficie a todos los clubes implicados en el fútbol profesional colombiano.

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