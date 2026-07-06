Una de las historias más maravillosas del Mundial 2026 fue la de Cabo Verde, una selección que muy poca gente conocía, que se pensaba que iba a ser la Cenicienta de su grupo y que seguramente no sabían jugar bien con el balón.

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Sin embargo, con el paso de los partidos el enano se agrandó y consiguió resultados muy importantes mostrando un gran nivel, como los empates a España, Uruguay y Arabia Saudita para clasificar a la segunda ronda del campeonato.

Allí, le tocó con la campeona del mundo y de nuevo todo hacía pensar que se iba a ir goleado, pero el equipo mostró un gran nivel una vez más para poner contra las cuerdas al cuadro de Lionel Messi, al punto de llevar todo hasta el tiempo extra.

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Una de las figuras de este equipo fue el guardameta Vozinha, quien llegó como un desconocido, pero por el nivel mostrado, su forma de ser y más se fue ganando el cariño de la afición y ahora es un héroe nacional con millones de seguidores en sus redes sociales.

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Es más, por ese nivel y lo que significó, desde el fútbol colombiano estuvieron preguntando por las condiciones del arquero de 40 años para ver si lo podían contratar.

Qué equipo de Colombia buscó a Vozinha

Según dijo el periodista Juan Camilo Vargas en Blu Radio, sí hubo un acercamiento de un equipo, posiblemente del Atlético Bucaramanga, pero las negociaciones no avanzaron justamente porque por el nivel mostrado, su precio aumentó significativamente en el mercado.

“A mí me dicen que lo buscó un equipo en Colombia. Hay varias versiones, algunas que lo buscó Bucaramanga. Sea cual sea el equipo, el que lo buscó dice que se renunció a las negociaciones porque pedía mucho dinero para el mercado colombiano”, dijo el periodista.

Cabe recordar que Vozinha actualmente es agente libre luego de de terminar contrato con el GD Chaves de la segunda división en Portugal y, según Transfermarkt, tiene un valor de 50.000 euros.

Cuál es la historia de Vozinha

Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha (“abuelita” en portugués), nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, isla de São Vicente (Cabo Verde). Criado principalmente por sus abuelos mientras su padre servía en el ejército y su madre trabajaba, el apodo surgió en la infancia: el pequeño Josimar, menudo para su edad, jugaba en la calle con niños mayores, recibía golpes y corría a refugiarse con su ‘vozinha’. La burla se volvió cariñosa y marca de identidad.

Empezó como defensor central y a los 11 años se convirtió en arquero. Sin academias especializadas, aprendió gran parte de la técnica viendo videos de YouTube. Debutó profesionalmente tarde, cerca de los 26 años, en clubes locales como Batuque y Mindelense. Su salto llegó en 2012 al Progresso de Angola, donde adoptó definitivamente ‘Vozinha’ en la camiseta al coincidir con otro Josimar.

Su carrera nómada lo llevó por Angola, Moldavia (Zimbru), Portugal (Gil Vicente, Chaves), Chipre (AEL Limassol) y Eslovaquia (Trenčín). Internacional desde 2012, es el segundo jugador con más presencias en la historia de los ‘Tiburones Azules’. Participó en cuatro Copas Africanas de Naciones y lideró la histórica clasificación al Mundial 2026.

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En el debut mundialista ante España, con 40 años y 12 días, se erigió como figura al realizar múltiples atajadas clave para el histórico 0-0, convirtiéndose en uno de los relatos más inspiradores del torneo: perseverancia, humildad y sueño cumplido a una edad en la que muchos cuelgan los guantes.

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