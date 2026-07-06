A partir de las 3:00 de la tarde de este martes, 7 de julio, rodará el balón en Vancouver para el compromiso entre Colombia y Suiza correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, un juego muy importante y que promete un gran espectáculo.

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Y es que Colombia viene de mostrar un gran nivel para derrotar a equipos como Congo, Uzbekistán y Ghana, pero también para empatar y jugarle de par en par a una potencia como lo es Portugal.

Suiza, por su parte, tuvo una buena primera ronda y derrotó con cierta tranquilidad a Argelia en los dieciseisavos de final.

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Por eso este encuentro pinta para ser tan parejo, pero para eso y buscando atraer las mejores cosas posibles, Colombia utilizará un uniforme que no ha usado en este torneo, pero que trae muy buenos recuerdos.

Cómo jugará Colombia vs. Suiza

Tal como dio a conocer la Fifa en su página web, la Selección Colombia jugará con su tradicional camiseta amarilla, pero la novedad estará en la pantaloneta y las medias, puesto que usará, en ambas prendas, el color blanco.

De hecho, la pantaloneta tendrá líneas rojas y las medias tendrán la bandera de Colombia en la parte alta. Camilo Vargas, por su parte, utilizará todo el uniforme color verde.

Suiza, de su lado, vestirá un uniforme completamente rojo, mientras que su guardameta tendrá camiseta, pantaloneta y medias negras.

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Esto trae muchos recuerdos de Brasil 2014, pues en esa época, en la que José Pékerman era el técnico del equipo nacional, se tenía como cábala que el equipo vistiera estos colores. En esa oportunidad, Colombia le ganó a Grecia, Costa de Marfil, Japón y Uruguay en octavos de final, para luego caer con Brasil en los cuartos vistiendo la camiseta roja de visitante.

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De esta manera, la Selección Colombia sueña con conseguir la victoria y seguir avanzando en el Mundial, recordando que clasificaría a los cuartos que ha sido su mejor participación en la historia. En caso de ganar, la ‘Tricolor’ se mediría con Argentina o Egipto.

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