Una decisión de última hora de la Fifa alrededor de Folarin Balogun se convirtió en uno de los temas más comentados antes de los octavos de final del Mundial 2026. El delantero de Estados Unidos quedó habilitado para enfrentar a Bélgica, pese a haber sido expulsado con tarjeta roja directa en el partido anterior frente a Bosnia y Herzegovina, una sanción que implica suspensión automática para el siguiente compromiso.

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La noticia sorprendió porque, según informó The Athletic, luego del encuentro varios funcionarios de la Fifa habían señalado que los equipos no podían apelar una tarjeta roja ni la suspensión derivada de esa expulsión. Sin embargo, posteriormente el mismo medio reveló que la sanción fue suspendida, permitiendo que el atacante de 25 años vuelva a estar disponible para el equipo estadounidense.

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La habilitación de Balogun ha despertado interrogantes debido a que no es habitual que una expulsión con tarjeta roja directa sea revertida antes del siguiente partido, especialmente después de que desde la propia Fifa se transmitiera inicialmente que ese tipo de decisiones no admitían apelación por parte de las selecciones.

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La controversia incluso llegó al ámbito político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó públicamente después de conocerse que Balogun podrá disputar los octavos de final y celebró la determinación adoptada por la Fifa. “Gracias a la Fifa por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Petro quiere que la final del Mundial sea Colombia vs. Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la polémica por la eliminación de la tarjeta roja al delantero estadounidense. A través de su cuenta de X, el mandatario compartió una publicación que cuestionaba una supuesta influencia política en esa determinación y manifestó: “Me gustaría una final del fútbol entre EE. UU. y Colombia”.

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Después, Petro volvió a pronunciarse y pidió que esta hipotética final no tenga injerencias arbitrales. “Y sin trampas”, escribió en otro trino.

Y sin trampas. — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 6, 2026

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