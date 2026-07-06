Brasil volvió a quedar eliminada antes de lo esperado en una Copa del Mundo y, de paso, agravó una estadística que refleja las dificultades que ha tenido frente a los equipos europeos durante las últimas dos décadas. La derrota 2-1 contra Noruega en los octavos de final del Mundial de 2026 puso fin al camino del equipo dirigido por Carlo Ancelotti y extendió una racha que comenzó tras el título conseguido en 2002.

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Con esta eliminación, la selección brasileña se convirtió en la primera en la historia de los Mundiales que suma siete eliminaciones consecutivas en rondas de eliminación directa frente a selecciones de una misma confederación. En todos los casos, los encargados de dejar por fuera al pentacampeón del mundo han sido equipos europeos.

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La seguidilla comenzó en los cuartos de final de Alemania 2006, cuando Francia eliminó al equipo liderado por Zinedine Zidane. Después llegaron las derrotas frente a Países Bajos en Sudáfrica 2010, Alemania en las semifinales de Brasil 2014, nuevamente Países Bajos en el partido por el tercer puesto de ese mismo Mundial, Bélgica en Rusia 2018, Croacia en Catar 2022 y, ahora, Noruega en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Holanda 🇳🇱 2010

Alemania… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 5, 2026

Además del nuevo registro negativo, la eliminación también rompió otra tradición reciente del conjunto brasileño. Por primera vez desde Italia 1990, Brasil quedó fuera de los ocho mejores equipos de un Mundial, ya que en las ocho ediciones anteriores siempre había logrado avanzar, como mínimo, hasta los cuartos de final. En ese Mundial, la ‘Canarinha’ perdió en octavos de final frente Argentina, que venía de ser campeona del Mundial. La derrota ante Noruega puso fin a esa larga racha y aumentó las dudas sobre el presente de la ‘Canarinha’.

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