México hizo todo lo posible por seguir con chances en el Mundial 2026, pero no le bastó y tuvo una dolorosa caída contra Inglaterra. Los europeos se llevaron la victoria 3-2 con dos goles de Jude Bellingham y uno de Harry Kane, aunque se toparon con unos guerreros que no se las dejaron tan fácil.

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Los locales tuvieron abarrotado el estadio Azteca de Ciudad de México, con la ilusión de por fin llegar a unos cuartos de final de una Copa del Mundo. De hecho, iniciaron con toda y complicaron a ‘los tres leones’, que se aferraron a su guardameta Jordan Pickford.

Sin embargo, los ingleses abrieron el marcador con dos goles seguidos de Bellingham, quien marcó en los minutos 36 y 38. Con esas anotaciones, parecía que los británicos iban a seguir de largo y a golear a los mexicanos en su propia casa, pero Julián Quiñónez descontó en el 42 para tratar de acercarse a sus contrincantes.

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Los aztecas insistieron en empatar en el segundo tiempo, pero en una contra de Inglaterra, el arquero Raúl Rangel derribó dentro del área a Anthony Gordon y el juez pitó penalti que fue convertido por Harry Kane para ampliar la ventaja.

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Sin embargo, México no se quedó ahí y el propio Kane cometió una infracción en su área, lo que ocasionó un penalti y su posterior tarjeta amarilla. Esta vez fue Raúl Jiménez quien anotó para volver a apretar el marcador.

De ahí al final, la selección alba se encerró, mientras los anfitriones buscaban con todas sus fuerzas el empate. Sin embargo, el juez pitó el final del partido y dejó al mariachi herido.

Ahora, Inglaterra jugará los cuartos de final, en los que enfrentará a la sorprendente Noruega. Los nórdicos dieron el golpe y eliminaron 2-1 a Brasil con tantos del infalible Erling Haaland.

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