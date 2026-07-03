En un ajuste de última hora, el esperado partido entre las selecciones de México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial de la Fifa 2026 sufrió una modificación su horario de juego.

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El encuentro, que se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México (Azteca), ya no iniciará a las 6:00 p.m. hora local, sino que se adelantará al mediodía.

Según recogió El País, el nuevo horario será a las 12:00 del mediodía hora de Ciudad de México. Esto equivale a la 1:00 p. m. en hora colombiana. La modificación responde principalmente a la amenaza de tormentas eléctricas pronosticadas para la tarde y noche en la capital mexicana, con el objetivo de priorizar la seguridad de todos los involucrados.

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Este no es un hecho aislado. En la fase anterior, el partido de México ante Ecuador ya había sufrido un retraso de una hora precisamente por activación del protocolo de seguridad de la Fifa ante condiciones climáticas adversas con actividad eléctrica.

Ante este precedente, las autoridades organizadoras y el propio torneo optaron por adelantar el crucial duelo de octavos para evitar cualquier inconveniente.

México vs. Inglaterra en octavos del Mundial

México, como coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, llega a esta instancia con el respaldo de su apasionada afición y la ventaja de jugar en casa, en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

Inglaterra, por su parte, es una de las selecciones europeas con mayor importancia en el torneo y aspira a llegar lejos en esta edición.

El cambio de horario no solo afecta la logística local, sino también las transmisiones internacionales y la experiencia de los aficionados. En Colombia, el partido se podrá disfrutar a una hora más accesible en la tarde del domingo (1:00 p. m.), en lugar de la noche como estaba previsto originalmente (7:00 p. m.).

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