A sus 22 años, el futbolista colombiano Jhon Jáder Durán tiene una nueva posibilidad de conseguir cosas importantes en el fútbol europeo, pues luego de que salió del Aston Villa no se ha podido posicionar en ningún equipo y por eso ha pasado por tantos en los últimos meses.

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De hecho, de ahí se fue para el Al Nassr de Arabia Saudita, luego al Fenerbahce y finalmente al Zenit de Rusia, pero en ninguno pudo alcanzar un rendimiento que marcara la diferencia.

Sin embargo, ahora todo indica que se le presentará una nueva oportunidad, pero con ciertas condiciones que debe cumplir para no quedarse como agente libre.

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Dónde jugará Jhon Jáder Durán

El medio Fútbol Anadolu, de Turquía, anunció que el Galatasaray, máximo rival del Fenerbahce, mostró interés en el jugador colombiano, teniendo en cuenta que tiene 22 años y confían con que pueda retomar el nivel que mostró en Inglaterra.

No obstante, agregó el medio, dicho fichaje llegaría siempre y cuando se firme una cláusula de indisciplina, que se traduce en que “el Galatasaray podría rescindir unilateralmente el contrato en caso de que Duran cause problemas de disciplina”.

De hecho, todo indica que el colombiano aceptó esas condiciones, por lo que todo estaría cerca para que el futbolista sea anunciado en su nuevo club en los próximos días.

Cabe recordar que allí el jugador estaría bien rodeado, puesto que volvería a compartir con Yáser Asprilla, tal como lo hizo con Envigado, y también con Dávinson Sánchez, que hasta ahora está siendo uno de los mejores defensores del Mundial 2026.

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Por lo pronto, Jhon Jáder Durán sigue de vacaciones, que sus seguidores esperan que le sirva para concentrarse y enfocarse y que así pueda retomar su nivel en los próximos meses.

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