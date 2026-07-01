Cuando parecía eliminada del Mundial 2026 tras ir perdiendo 2-0, Bélgica reaccionó en los últimos minutos, igualó el partido y selló la clasificación con un penal en el tiempo extra.

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Bélgica protagonizó una de las remontadas más espectaculares del Mundial 2026 al vencer 3-2 a Senegal en los dieciseisavos de final, luego de estar dos goles abajo durante gran parte del compromiso.

El conjunto europeo encontró la reacción en el cierre del partido. Marcó al minuto 86 y volvió a golpear al 89 para igualar el marcador, llevando la definición al tiempo extra, donde consiguió el tanto de la clasificación desde el punto penal en el 120+5.

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Senegal tuvo contra las cuerdas a Bélgica

El equipo africano fue superior durante buena parte del encuentro y tomó ventaja en el primer tiempo gracias a Habib Diarra, quien abrió el marcador al minuto 24 tras aprovechar un rebote dentro del área.

La presión continuó después del descanso y apenas al minuto 51 Ismaila Sarr amplió la diferencia con el 2-0, un resultado que parecía sentenciar la eliminatoria.

Con esa ventaja, Senegal acariciaba el paso a los octavos de final y dejaba a Bélgica muy cerca de una nueva eliminación prematura en una Copa del Mundo.

Bélgica cambió la historia en los minutos finales

Cuando el reloj parecía jugar a favor de Senegal, Bélgica encontró el descuento al minuto 86 y apenas tres minutos después logró el empate para forzar la prórroga.

La remontada se completó en el último suspiro del tiempo extra. Un penal convertido en el 120+5 le dio el 3-2 definitivo y clasificó al conjunto europeo a los octavos de final.

Con el resultado, Bélgica dejó en el camino al vigente campeón de África y mantuvo vivas sus aspiraciones en el Mundial 2026.

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