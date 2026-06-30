La Selección Brasileña recibió un duro golpe en plena Copa del Mundo. Lucas Paquetá, uno de los habituales en el mediocampo de Carlo Ancelotti, sufrió una lesión muscular confirmada en la región posterior de la coxa izquierda durante la victoria 2-1 ante Japón en la fase de dieciseisavos de final.

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La CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) emitió un comunicado oficial este martes que deja al volante de Flamengo fuera del partido de octavos.

El incidente se produjo en un partido clave disputado en Houston. Paquetá sintió molestias desde el primer minuto tras un choque con un rival japonés, donde se llevó la mano al muslo izquierdo.

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A pesar del dolor inicial, el mediocampista continuó en el campo mostrando esfuerzo, pero en los descuentos del primer tiempo volvió a resentirse luego de un mal pisado en un intento de cabezazo. Tuvo que ser sustituido al descanso por Endrick y abandonó el terreno cojeando, visiblemente afectado y con lágrimas, siendo asistido por compañeros como Neymar.

Los exámenes de imagen hechos este martes confirmaron el diagnóstico temido: una lesión muscular en el músculo posterior de la coxa izquierda. La CBF detalló que Paquetá “seguirá un programa intensivo de tratamiento bajo la supervisión del cuerpo médico de la Selección, con el objetivo de recuperarse y volver a la acción lo antes posible”.

Ontem um dos nossos precisou deixar o campo por ainda no Intervalo. Lucas Paquetá foi substituído e após exame de imagem realizado hoje, foi constatada uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. O nosso cria será submetido a tratamento intensivo acompanhado pela equipe da… pic.twitter.com/GVpm2zGFM2 — Flamengo (@Flamengo) June 30, 2026

No se entregó un plazo exacto de recuperación, pero medios como ESPN Brasil hablan de un pronóstico reservado, con posibilidades de que se pierda varios encuentros y solo esté disponible para una eventual final del torneo.

Esta baja se suma a la ya existente de Raphinha, quien también arrastra una lesión muscular y está en proceso de recuperación. La ausencia de Paquetá representa un problema importante para Ancelotti, ya que el jugador del Flamengo ha sido pieza clave en la sala de máquinas de la ‘Canarinha’, aportando creatividad, llegada y equilibrio.

Su salida al descanso ante Japón coincidió con un momento complicado para Brasil, que remontó el marcador pese a las dificultades.

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