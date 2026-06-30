El siguiente partido de la Selección Colombia no será nada sencillo, pues luego de ganarle a Uzbekistán y Congo y empatar con Portugal, el conjunto nacional clasificó a los dieciseisavos de final y ahora se enfrente a Ghana.

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El equipo africano, por su parte, clasificó como uno de los mejores terceros, recordando que le ganó a Panamá, empató con Inglaterra y cayó con Croacia, por lo que terminó con cuatro unidades.

Ahora, en el equipo africano hay ilusión con que se pueda seguir avanzando, al menos, hasta la fase que significó su mejor participación históricamente hablando. Es decir, los cuartos de final que alcanzó en Sudáfrica 2010, cuando perdió con Uruguay luego de la controvertida mano de Luis Suárez.

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De hecho, para motivar a los futbolistas, desde el gobierno de Ghana le tienen un premio a los jugadores, siempre y cuando sigan avanzando de ronda en esta Copa del Mundo.

Así lo anunció el ministro de Deporte de Ghana, Kofi Iddie Adams, asegurando que la idea es que el equipo se mantenga enfocado porque los buenos resultados significan unión nacional.

“Las ‘Estrellas Negras’ están muy motivadas. El gobierno ha hecho su parte. Tenemos una bonificación por clasificación para la siguiente fase que les daremos. Todavía no se la hemos ofrecido, pero estamos trabajando en ello. No quiero que ningún problema financiero los descarrile”, dijo Adams, en diálogo con Sporty FM.

Y agregó: “Mi expectativa es que ganemos nuestro partido de dieciseisavos de final contra Colombia, y luego nos enfrentemos a quien sea que esté preparado para nosotros, ya sea Argelia o Suiza, y también los derrotemos y sigamos adelante. Para eso estamos aquí: para ganar”.

Cabe recordar que este será el primer enfrentamiento por Mundiales entre estas dos selecciones, ya que el único antecedente que existe fue un compromiso en los Juegos Olímpicos de 1972 cuando el combinado nacional se impuso por 3-1.

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Cuándo es Colombia vs. Ghana

Este encuentro será este viernes, 3 de julio, a partir de las 8:30 de la noche, hora colombiana, en Kansas City. El que gane se mide con el vencedor del compromiso entre Suiza y Argelia por los octavos de final.

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