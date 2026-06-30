En un vibrante partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la Fifa 2026, disputado en el Dallas Stadium, Noruega superó 2-1 a Costa de Marfil y se clasificó por primera vez en su historia a los octavos de final de un Mundial masculino. Erling Haaland, la gran figura noruega, anotó el gol de la victoria en el minuto 86, desatando la euforia de los ‘vikingos’.

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El encuentro fue intenso desde el pitazo inicial. Ambos equipos llegaron como segundos de sus respectivos grupos y con aspiraciones altas: Costa de Marfil buscaba hacer historia como uno de los representantes africanos más destacados, mientras Noruega, liderada por Haaland y Martin Odegaard, aspiraba a romper una sequía de décadas en fases eliminatorias.

Noruega abrió el marcador en el minuto 39 con un golazo de Antonio Nusa. El joven atacante recibió un pase preciso de Odegaard y, desde fuera del área, remató el balón con potencia y precisión al ángulo superior, dejando sin opciones al portero marfileño. Fue un tanto de gran calidad que puso a Noruega 1-0 arriba al descanso.

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¡GO-LA-ZO DE NORUEGA! 🔥⚽🇳🇴 Nusa recortó hacia adentro y sacó un buen derechazo para colgar la pelota en el ángulo izquierdo de Fofana y poner el 1-0 sobre Costa de Marfil. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/su9X6C1yNR — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Costa de Marfil no se rindió y dominó tramos del segundo tiempo con su velocidad y físico. La recompensa llegó en el minuto 74 cuando Amad Diallo, del Manchester United, igualó el marcador con un gol espectacular. Diallo tomó el balón, dribló a varios defensores y remató con potencia para poner el 1-1, desatando la locura entre los aficionados de los ‘Elefantes’.

El partido parecía dirigirse a la prórroga, pero Noruega mostró carácter. En el minuto 86, tras una jugada elaborada donde Oscar Bobb y Patrick Berg participaron, el balón llegó a Haaland, quien, prácticamente solo en el área, empujó el esférico al fondo de la red. Fue su quinto gol en el torneo y el que selló el 2-1 definitivo.

¡¡NORUEGA RECUPERÓ LA VENTAJA DE LA MANO DE HAALAND!! ⚽🇳🇴 El Androide la empujó debajo del arco tras una buena acción colectiva y marcó el 2-1 sobre Costa de Marfil. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2k34i6qGdB — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

El portero noruego Orjan Nyland también fue clave al final, realizando una atajada importante ante un tiro libre de Diallo, evitando el empate en los minutos de descuento.

Con esta victoria, Noruega avanza a octavos de final, donde enfrentará a Brasil el próximo domingo en el MetLife Stadium. Es un logro histórico para los escandinavos, que no llegaban tan lejos desde 1998. Haaland, en su primer Mundial, sigue brillando y se posiciona como uno de los máximos goleadores del torneo.

Costa de Marfil deja el campeonato con la cabeza en alto. Su participación marcó su mejor desempeño en una fase de grupos y demostró que puede competir de igual a igual contra selecciones europeas de élite. Jugadores como Yan Diomandé y Diallo brillaron y dejan un legado para el fútbol africano.

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