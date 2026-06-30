Este viernes, 3 de julio, la Selección Colombia juega un importante encuentro en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues enfrenta los dieciseisavos de final frente a la Selección de Ghana, que es dirigida por Carlos Queiroz.

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Los hinchas del combinado nacional vienen con mucha ilusión porque el equipo jugó bastante bien los primeros encuentros, ganándole a Uzbekistán y RD Congo y empatando con Portugal, así que hay creencia que se puede avanzar más en el campeonato.

De hecho, mucho se ha hablado de los árbitros, la cancha y más, pero la realidad es que el combinado nacional sabe qué tiene que hacer para derrotar a esta clase de equipos.

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Con qué uniforme jugará la Selección Colombia

Ahora, cabe destacar que para este encuentro Colombia usará un uniforme que hasta el momento no ha podido usar en la Copa del Mundo y que los aficionados esperan que traiga suerte.

Tal como confirmó la Fifa, el combinado nacional utilizará camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias rojas, así que llevará la ‘Tricolor’ en este importante encuentro.

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Ghana, por su parte, jugará con camiseta, pantaloneta y medias blancas, teniendo en cuenta que en este encuentro oficiará como visitante.

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Cuándo es Colombia vs. Ghana

Cabe recordar que este encuentro se llevará a cabo el próximo viernes, 3 de julio, a partir de las 8:30 de la noche, hora colombiana. De hecho, será el último encuentro de dieciseisavos de final, por lo que todos los ojos del mundo estarán puestos en este encuentro.

Este compromiso será en el estadio de Kansas City, que tiene una capacidad para 80.000 espectadores y es uno de los mejores de todo Estados Unidos.

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