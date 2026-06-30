Por: El Espectador

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Las diferencias que hace unos años terminaban en una discusión hoy, cada vez con más frecuencia, acaban en un homicidio. Esa es la principal preocupación que lanzó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, quien advirtió que, aunque la ciudad registra una reducción de los asesinatos por sicariato, los homicidios derivados de riñas e intolerancia mantienen una tendencia creciente y se han convertido en uno de los mayores retos para la seguridad de la capital.

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El oficial aseguró que el fenómeno quedó nuevamente en evidencia durante el más reciente fin de semana, cuando, tras el partido del sábado de la Selección Colombia, entre la medianoche y las seis de la mañana se registraron cinco homicidios, todos producto de riñas. Al cierre de la jornada del domingo, de acuerdo con el informado, la cifra ascendía a siete personas asesinadas: seis con arma cortopunzante y una con arma de fuego, además de cerca de 25 personas lesionadas en hechos relacionados con intolerancia.

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Sicariatos bajan, pero aumentan las muertes por riñas

Según explicó Cristancho, el comportamiento de los homicidios en Bogotá muestra un cambio importante frente a años anteriores. “Hoy podemos decir que llevamos casi 100 homicidios por sicariato menos, pero tengo un incremento de casi 40 homicidios más por intolerancia y por riña”, afirmó el comandante, quien señaló que este comportamiento se repite especialmente durante los fines de semana y en escenarios asociados al consumo de alcohol y reuniones sociales.

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Para la Policía, el incremento de estos casos demuestra que la violencia cotidiana se está convirtiendo en un problema tan complejo como el crimen organizado.

Las riñas ya explican cuatro de cada diez homicidios

Las cifras oficiales respaldan la preocupación de las autoridades. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana, cuatro de cada diez homicidios registrados en Bogotá comienzan con una riña, una agresión o un episodio de intolerancia que escala hasta convertirse en un crimen. Solo entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron 242 homicidios originados en riñas, siendo mayo y junio —meses marcados por celebraciones como el Día de la Madre y el inicio de vacaciones— los periodos con mayor incidencia.

Además, el 82 % de los homicidios ocurre en vía pública, principalmente durante los fines de semana y entre las 6:00 de la tarde y la medianoche, franjas en las que también aumenta el consumo de alcohol.

Las riñas también siguen aumentando

Más allá de los homicidios, los indicadores muestran que la conflictividad cotidiana continúa creciendo. Un análisis reciente sobre seguridad urbana reveló que las riñas reportadas en Bogotá pasaron de 437.516 en 2024 a 451.823 en 2025, un incremento del 3,37 %. En el mismo periodo también aumentaron las denuncias por lesiones personales (6,32 %) y violencia intrafamiliar (10,23 %), delitos que las autoridades asocian con problemas de convivencia y el uso excesivo de alcohol y sustancias psicoactivas. Durante la celebración del Día de la Madre de este año, por ejemplo, Bogotá registró 1.487 riñas, cinco homicidios y 31 personas heridas en un solo fin de semana.

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Una violencia que preocupa

Aunque los homicidios totales presentan una reducción cercana al 10 % durante 2026, la composición del delito cambió. Entre el 1 de enero y el 8 de junio se registraron 468 homicidios en Bogotá, pero las autoridades advierten que el descenso responde principalmente a la reducción de los asesinatos por encargo, mientras la violencia derivada de conflictos cotidianos continúa creciendo.

Expertos en seguridad consideran que esta transformación obliga a complementar la respuesta policial con estrategias de cultura ciudadana, prevención del consumo excesivo de alcohol, resolución pacífica de conflictos y fortalecimiento de la justicia, pues muchos de estos hechos ocurren de manera espontánea y son mucho más difíciles de anticipar que los delitos asociados a estructuras criminales.

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