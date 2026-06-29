La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud colombiano sigue dejando consecuencias en hospitales y clínicas del país. Ahora, una de las instituciones médicas más reconocidas de Bogotá anunció cambios importantes en su operación, entre ellos la suspensión temporal de un servicio clave para miles de pacientes.

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Se trata de la Clínica Infantil Colsubsidio, que dejará de prestar atención en urgencias generales a partir del próximo 1 de julio. La decisión se conoce en medio de las dificultades económicas que enfrentan numerosos prestadores de salud por las deudas acumuladas de varias EPS.

Según información revelada por Blu Radio, la medida estaría relacionada con problemas de liquidez que han golpeado las finanzas de la institución. Entre las entidades señaladas por retrasos en pagos aparece Famisanar, aunque no sería la única EPS con obligaciones pendientes.

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La suspensión de las urgencias generales forma parte de un plan de reorganización con el que la clínica busca adaptarse a la situación actual y garantizar la continuidad de los servicios que considera prioritarios.

Los cambios no se limitarán únicamente a esa área. De acuerdo con las versiones conocidas, la institución también reducirá de manera considerable su capacidad de hospitalización. Actualmente cuenta con una infraestructura mucho más amplia, pero el número de camas quedaría entre 90 y 100 como parte del ajuste operativo.

A esto se suma una disminución en la capacidad quirúrgica. Las salas de cirugía pasarían de seis a dos, una decisión encaminada a concentrar recursos y optimizar la atención en los servicios que permanecerán habilitados.

La reorganización también tendría efectos sobre el personal. Fuentes consultadas por la emisora indicaron que la institución adelanta un proceso de reubicación de trabajadores en diferentes dependencias. Aunque parte de los empleados continuaría vinculada a otras áreas, el ajuste podría representar una reducción significativa de la planta laboral.

Pese a las medidas anunciadas, la Clínica Infantil Colsubsidio seguirá prestando algunos servicios especializados. Entre ellos se encuentran las áreas de hospitalización y las urgencias pediátricas destinadas a pacientes con enfermedades de alta complejidad, como cáncer y hemofilia.

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El caso vuelve a encender las alarmas sobre la situación que vive el sector salud. Durante los últimos meses, clínicas y hospitales han advertido que las demoras en los pagos por parte de las EPS están afectando su funcionamiento, obligándolos a tomar decisiones para sostener la atención y evitar que la crisis financiera termine comprometiendo aún más la prestación de los servicios médicos.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.