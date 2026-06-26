Si aún no tiene plan para ver el partido entre Colombia y Portugal este sábado 27 de junio a las 6:00 p. m., en Bogotá hay una opción que busca combinar fútbol, gastronomía y más.

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Se trata de una activación organizada en el restaurante Le BBQ, que promete convertirse en uno de los puntos de encuentro para vivir la emoción del Mundial. El establecimiento ofrecerá una experiencia enfocada en el ambiente futbolero, con una promoción especial que estará disponible durante el desarrollo del encuentro.

Entre las 6:00 p. m. y las 8:30 p. m., los asistentes podrán acceder a un 2×1 en combos que incluyen empanadas, sándwiches y cervezas, una propuesta pensada para quienes buscan disfrutar el partido en compañía.

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La iniciativa cuenta con el respaldo de la empresa colombiana Bold, que además de patrocinar la actividad, anunció que durante el compromiso estará entregando cerveza y otros premios a los asistentes. Con esto, se busca incentivar la asistencia y crear un ambiente de celebración alrededor del juego de la Selección Colombia.

Más allá del entretenimiento, esta activación también tiene un componente de impulso al comercio local. Según lo planteado por la compañía, el objetivo es motivar a los aficionados a reunirse en negocios de la ciudad para alentar al equipo nacional, entendiendo que este tipo de eventos también representan una oportunidad para dinamizar la economía de pequeños y medianos emprendimientos.

Para quienes deseen sumarse a esta propuesta y vivir el partido en un ambiente distinto, la cita será en Le BBQ, ubicado en la carrera 11 #67-63, en Bogotá. Allí, los aficionados podrán reunirse para apoyar a la Selección Colombia mientras disfrutan de promociones y actividades pensadas para hacer del encuentro una experiencia completa.

En ese sentido, Bold aseguró que esta no será una acción aislada, ya que la idea es llevar este tipo de experiencias a otras ciudades del país, ampliando el impacto de la iniciativa y fortaleciendo el vínculo entre el fútbol y los negocios locales.

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