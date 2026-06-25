Un fuerte accidente de tránsito sorprendió a los habitantes de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, durante la tarde de este jueves 25 de junio. Un taxi terminó volcado dentro de un caño luego de salirse de la vía, en un hecho que fue registrado por testigos y compartido en redes sociales.

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El siniestro ocurrió sobre la carrera 14D con calle 91A Sur, en sentido oriente-occidente, según informó el diario Q’hubo. El conductor del vehículo habría perdido el control por causas que todavía son materia de investigación, lo que provocó que el automóvil abandonara la calzada y cayera al canal ubicado junto a la vía.

Las imágenes grabadas en el lugar muestran el taxi completamente volcado dentro del caño, mientras organismos de socorro evacuaron a los ocupantes, uno de ellos tuvo que salir en camilla y con cuello ortopédico. El impacto también ocasionó momentos de preocupación entre quienes transitaban por el sector.

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#BOGOTÁ. La tarde de este 25JUN, se presentó siniestro vial en la loc/Usme, carrera 14D con calle 91A Sur, sentido Oriente-Occidente. Aparentemente el conductor del taxi perdió el control del vehículo y terminó en el caño. Al momento, se desconoce el estado de salud de los… pic.twitter.com/50p23PkCtC — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 26, 2026

¿Qué pasó con los ocupantes del taxi que cayó a caño en Bogotá?

Hasta ahora no existe un reporte oficial sobre la cantidad de personas que viajaban en el vehículo ni sobre las lesiones que pudieron sufrir. Las autoridades tampoco han informado si fue necesaria la intervención de organismos de emergencia para rescatar a los ocupantes o trasladarlos a un centro asistencial.

Mientras avanzan las investigaciones, la principal hipótesis señala que el conductor perdió el dominio del automóvil antes de terminar fuera de la carretera. No obstante, serán las autoridades de tránsito las encargadas de establecer si en el hecho influyeron factores como las condiciones de la vía, una falla mecánica o alguna imprudencia al volante.

Este nuevo accidente vuelve a llamar la atención sobre la importancia de conducir con precaución, especialmente en corredores del sur de la ciudad donde existen canales y desniveles a pocos metros de la calzada, lo que puede aumentar la gravedad de un siniestro cuando un vehículo se sale de la vía.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un informe oficial con el balance de personas afectadas y las circunstancias que rodearon el accidente.

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