Por: Noticiero 90 minutos

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Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes en el sur de Cali, luego de que una buseta de transporte escolar terminara volcada sobre la vía. El siniestro ocurrió en la carrera 95 Oeste con calle 1B-12, en el barrio Meléndez, donde organismos de emergencia atendieron la situación.

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De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, a las 6:58 de la mañana se recibió una alerta por un derrame de combustible en el lugar del accidente, por lo que una máquina con cuatro unidades fue despachada para atender la emergencia.

Las autoridades informaron que la buseta escolar transportaba a 16 estudiantes al momento del accidente. De acuerdo con las primeras hipótesis, el volcamiento habría sido provocado por un derrame de ACPM sobre la vía, lo que habría ocasionado que el conductor perdiera el control del vehículo.

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Como resultado del siniestro, seis menores de edad fueron trasladados a un centro asistencial de la ciudad, donde reciben atención médica.

“Iban 16 niños; a una de ellas parece que tiene una contusión en uno de sus brazos. Por protocolo, fue llevada hacia la clínica Cali junto con siete más de sus compañeros”, Giovanni Camayo, subsecretario de Cobertura Educativa de Cali.

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De acuerdo con el subsecretario de Cobertura Educativa de Cali, Giovanni Camayo, aseguró que, tras el accidente, las autoridades realizaron una verificación exhaustiva del vehículo involucrado. Según explicó, se revisó el estado mecánico de la buseta y la documentación exigida dentro de la revisión técnico-mecánica, encontrando que todos los requisitos se encontraban al día.

“Hasta el momento tenemos una hipótesis inicial de que hay una mancha de la ACPM muy pronunciada sobre la vía y la cual pudo ocurrir que se deslizara el vehículo”, Giovanni Camayo, subsecretario de Cobertura Educativa de Cali.

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