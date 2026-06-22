En medio de que suena un nombre para el Ministerio de Transporte en el gabinete de Abelardo de la Espriella, una de las medidas planteadas sobre los taxistas quedó en la mira.

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Lo llamativo es que se trata de un respiro que desde el Gobierno Petro se presentó a favor de los taxistas, pero que encontró la voz en contra por parte de un sector clave a nivel nacional.

Los empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros expresaron su preocupación y rechazo frente al borrador de decreto presentado por el Gobierno Nacional que propone eliminar la Planilla Única de Viaje Ocasional para la operación de taxis entre municipios contiguos.

Desde el sector advirtieron a través de un comunicado que la medida podría tener efectos negativos sobre la movilidad, la seguridad vial y la sostenibilidad del transporte público en el país.

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“Permitir que vehículos destinados principalmente al servicio urbano realicen recorridos intermunicipales sin los controles actualmente exigidos por la normatividad genera riesgos que deben ser evaluados con rigor”, afirmó José Yesid Rodríguez, presidente de Aditt.

Uno de los principales puntos de preocupación es la seguridad de los usuarios. Según el gremio, la propuesta podría propiciar jornadas más extensas de conducción, aumentar la exposición a siniestros viales y favorecer la prestación de servicios en trayectos para los cuales estos vehículos no fueron concebidos de manera permanente.

“La protección de la vida debe estar por encima de cualquier consideración”, enfatizó Rodríguez. Los transportadores también señalaron que la iniciativa afecta las condiciones de competencia en el sector, al permitir que vehículos con un régimen operativo diferente presten servicios similares a los de empresas habilitadas, las cuales cumplen estrictos requisitos técnicos, de seguridad y supervisión establecidos por las autoridades.

Adicionalmente, advirtieron que la medida podría impactar la sostenibilidad de los sistemas masivos y estratégicos de transporte, reducir la demanda del transporte colectivo y contribuir al aumento de la congestión vehicular, con consecuencias sobre la movilidad regional y el medio ambiente.

El gremio manifestó su inquietud por la ausencia de estudios técnicos que sustenten una modificación de esta magnitud y que permitan dimensionar sus efectos sobre la seguridad vial, la movilidad de los ciudadanos, la operación del transporte público y la protección de los usuarios.

En ese contexto, los empresarios hicieron un llamado al Gobierno Nacional para revisar la propuesta y promover espacios de diálogo con todos los actores del sector.

Insistieron en que cualquier decisión debe priorizar la seguridad de los ciudadanos, la sostenibilidad del transporte público y el fortalecimiento de las condiciones de control y prevención en las vías del país.

¿Cómo es la propuesta del decreto para los taxistas en Colombia?

El Ministerio de Transporte de Colombia presentó un borrador de decreto que moderniza de manera integral el servicio de taxi. La iniciativa gubernamental busca agilizar los trámites del sector, beneficiar a los conductores experimentados y acelerar de forma decidida la descarbonización del parque automotor urbano.

El documento oficial ordena que toda reposición de vehículos de servicio público individual se haga exclusivamente con taxis eléctricos. Con esta política pública, la administración nacional pretende reducir drásticamente las emisiones contaminantes y consolidar la transición energética en las principales ciudades del país.

Asimismo, la normativa flexibiliza notablemente la movilidad regional al permitir los viajes de pasajeros entre municipios vecinos sin la exigencia de la planilla única de viaje ocasional. Esta supresión de barreras logísticas optimiza el transporte continuo en áreas metropolitanas integradas.

El proyecto de decreto fortalece la libre competencia mediante la prohibición expresa de cobros empresariales injustificados a los propietarios de los automóviles. La regla elimina definitivamente los pagos obligatorios por desvinculación comercial y suprime el requisito del paz y salvo para cambiar de compañía.

Igualmente, el texto duplica la vigencia de la tarjeta de operación, la cual pasará de uno a dos años de validez legal. Los operadores deberán implementar también programas obligatorios de capacitación en seguridad vial, resolución pacífica de conflictos y prevención de violencia de género.

La propuesta institucional establece nuevos criterios de equidad para la asignación directa de los cupos de transporte en las ciudades. El Ministerio priorizará el acceso de conductores que demuestren más de quince años de trayectoria ininterrumpida al volante sin poseer patrimonio propio.

Finalmente, el decreto promueve la delimitación de zonas especiales de acopio técnico de taxis durante conciertos y espectáculos masivos urbanos. Las alcaldías locales coordinarán estos espacios para optimizar el despacho seguro de usuarios y mitigar las congestiones vehiculares al cierre de los eventos.

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