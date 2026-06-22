La baraja de nombres para conformar el próximo equipo de gobierno de Abelardo De La Espriella sigue sumando figuras de peso pesado en la política nacional. Este lunes 22 de junio, en medio del intenso análisis postelectoral sobre el balotaje, la mesa de trabajo de Blu Radio destapó una nueva e importante carta que entraría a jugar un papel clave en la infraestructura del país. Se trata del dos veces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien según analistas del medio podría ser tentado por la nueva administración para asumir una de las carteras con mayor presupuesto y capacidad de ejecución del Estado.

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El analista político Héctor Riveros fue el encargado de lanzar la primicia sobre los movimientos que se estarían cocinando al interior del comité de empalme que lidera el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. “A Enrique Peñalosa podrían ofrecerle un cargo en el gabinete de De La Espriella. Un Ministerio de Transporte podría ser. Ahora falta ver que él acepte”, reveló Riveros, abriendo el debate sobre la necesidad del nuevo gobierno de incorporar perfiles con amplia experiencia gerencial y conocimiento técnico en el desarrollo de grandes obras civiles.

La eventual designación de Peñalosa no resultaría sorpresiva en el ajedrez político, dado que el exmandatario capitalino se consolidó durante la campaña como uno de los defensores más férreos del proyecto del movimiento Defensores de la Patria y uno de los que más celebró la victoria en las urnas frente a Iván Cepeda. A través de sus canales oficiales, Peñalosa calificó el desenlace electoral como un logro titánico, aprovechando el espacio para lanzar durísimas críticas y graves acusaciones contra la transparencia de la administración saliente de Gustavo Petro.

“Extraordinario triunfo de De La Espriella, no obstante la compra masiva de votos del petrismo de la que hablaba Benedetti, ya no solamente con las platas del clan Torres, el Pitufo y muchos más parecidos, sino con los recursos públicos del Estado colombiano”, disparó Peñalosa, haciendo eco de los polémicos escándalos de financiación que salpicaron al oficialismo. En su enérgico pronunciamiento, el exalcalde aseguró que al Pacto Histórico no le alcanzaron “los cientos de miles de contratistas del gobierno financiados con el mayor déficit fiscal de la historia”, ni las medidas que catalogó de “infinito populismo”, ni el supuesto constreñimiento ejercido por grupos ilegales en las regiones.

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Para Peñalosa, el arribo de De La Espriella a la Casa de Nariño, respaldado por la votación más alta jamás registrada por un presidente en la historia de Colombia, representa el inicio de un periodo de reconstrucción urgente ante lo que denominó un “desbarajuste monumental”. Tras aplaudir el discurso de victoria del abogado cordobés —al que calificó de constructivo, de unión y con carácter—, el líder político cerró su intervención con un mensaje de optimismo de cara al periodo constitucional 2026-2030: “¡Qué bueno para Colombia que haya ganado De La Espriella contra la irresponsabilidad infinita del petrismo! ¡Viva Colombia! ¡Qué cambio tan refrescante!”. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si este entusiasmo se traduce en la aceptación formal para liderar la movilidad y la infraestructura del país.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.