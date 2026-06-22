La segunda vuelta presidencial de 2026 no solo dejó como ganador a Abelardo de la Espriella, sino que también evidenció un importante número de ciudadanos que no respaldaron a ninguno de los candidatos.

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Según el último boletín de la Registraduría Nacional, con el 99 % de las mesas informadas, los votos en blanco, nulos y no marcados superaron los 675.000 sufragios en todo el país.

La jornada electoral registró una participación histórica de 26,27 millones de votantes, equivalente al 63,42 % del censo electoral. Del total de votos válidos, más de 25,5 millones fueron para los dos aspirantes presidenciales.

Sin embargo, 425.677 ciudadanos optaron por el voto en blanco, representando el 1,63 % de los sufragios. Esta modalidad se consolidó como la principal forma de expresar inconformidad o falta de identificación con las opciones en competencia.

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Por su parte, los votos nulos alcanzaron 220.306 registros (0,83 %), mientras que los votos no marcados sumaron 29.420 (0,11 %).

Aunque estas categorías no influyeron en la definición del resultado electoral, reflejan una porción significativa del electorado que decidió no apoyar a ninguno de los candidatos o cometió errores al votar.

La elección estuvo marcada por una estrecha diferencia de cerca de 262.000 votos entre De la Espriella e Iván Cepeda, en una de las contiendas más reñidas de los últimos años.

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