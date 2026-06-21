La tensión política tras el cierre de las urnas de la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio continúa en aumento. Luego de que los resultados del preconteo oficial de la Registraduría arrojaran una ventaja para el candidato opositor Abelardo De La Espriella, el comando de campaña de Iván Cepeda fijó su postura y anunció de manera formal que no dará por sentado el resultado preliminar, trasladando la definición presidencial a una rigurosa revisión técnica y jurídica de cada uno de los sufragios.

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A través de un pronunciamiento público conocido por Pulzo, un vocero oficial de la campaña de Cepeda agradeció inicialmente la extenuante labor adelantada por miles de testigos electorales mesa a mesa en todo el territorio nacional. No obstante, el representante político adoptó de inmediato una posición de confrontación legal al advertir que exigirán un proceso exhaustivo con las comisiones escrutadoras a partir de este lunes. “Exigiremos que averigüen quiénes compraron votos en la Costa”, disparó el portavoz, sembrando un manto de duda sobre el comportamiento de los electores en la región norte del país.

Esta estrategia judicial revive el fantasma de lo ocurrido el pasado 31 de mayo de 2026 durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En aquella oportunidad, Iván Cepeda tampoco reconoció de manera inmediata el veredicto de las urnas y solo lo hizo días después, una vez que sus propios comités de testigos verificaron los formularios de esa jornada y admitieron públicamente que “no hubo fraude”. La gran incertidumbre institucional radica ahora en saber si mantendrá esa misma línea de aceptación final o si radicalizará su discurso ante el triunfo de la oposición en el balotaje.

Con una diferencia milimétrica en el preconteo informativo, la contienda electoral por la Casa de Nariño para el periodo constitucional 2026-2030 abandona los puestos de votación y se traslada formalmente a los despachos de los escrutadores. El país ingresa a partir de este momento en una fase crítica de escrutinio oficial, donde cada mesa, acta y voto será disputado ferozmente por los equipos jurídicos de ambos candidatos para certificar con total claridad jurídica la legitimidad del nuevo jefe de Estado

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