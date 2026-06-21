La jornada de la segunda vuelta presidencial para el periodo 2026-2030 avanza este domingo 21 de junio bajo un ambiente de máxima expectativa y una intensa polarización política en todo el territorio nacional. En unos comicios históricos, donde los ciudadanos definen el futuro del país entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, la seguridad y la transparencia de los escrutinios se han convertido en la principal prioridad de las autoridades. Ante este desafiante panorama, la fuerza pública y los entes de control vigilan de cerca cada puesto de votación para neutralizar cualquier brote de alteración del orden público.

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Para garantizar el normal desarrollo de los históricos comicios, la Fiscalía General de la Nación dispuso un robusto despliegue de personal de apoyo distribuido estratégicamente en las 35 seccionales del país. Gracias a esta vigilancia permanente en las regiones, los funcionarios judiciales ya reportaron los primeros resultados operacionales con la captura de tres personas implicadas en la comisión de graves delitos electorales, demostrando que los controles en las urnas están funcionando con total rigurosidad frente a los intentos de sabotaje, según se informó en Blu Radio.

Los reportes oficiales detallan que los infractores intentaron burlar los mecanismos de seguridad mediante la suplantación y la violencia física. El primer caso se registró en la ciudad de Villavicencio, donde un ciudadano fue arrestado en flagrancia cuando pretendía hacerse pasar por un testigo electoral para ingresar irregularmente a una mesa de votación. De manera simultánea, en el departamento de Guainía, las autoridades detuvieron a un votante que pretendía ejercer el derecho al sufragio utilizando la cédula y la identidad de otra persona, un hecho que puso en alerta a los jurados de votación de esa zona, de acuerdo con la emisora.

El hecho más grave y violento de la jornada se presentó en Valledupar, capital del Cesar, donde un hombre fue capturado de inmediato tras arremeter contra la infraestructura electoral y destruir por completo una urna llena de tarjetones. Aunque el incidente produjo zozobra temporal entre los sufragantes, el orden constitucional se restableció rápidamente. Estos primeros casos judiciales evidencian que, si bien la mayoría de los colombianos vota con tranquilidad, las autoridades mantendrán las alarmas encendidas hasta el cierre de las urnas para asegurar la legitimidad del apretado resultado final entre De la Espriella y Cepeda, según el informe periodístico.

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