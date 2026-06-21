La jornada de la segunda vuelta presidencial en Colombia sigue sumando pronunciamientos de altísimo calibre. En esta ocasión, el turno fue para el experimentado y poderoso banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien reapareció públicamente para ejercer su derecho al voto y, de paso, soltar unas declaraciones cargadas de picante que ya sacuden las redes sociales y los círculos políticos de todo el país.

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En un diálogo directo con Caracol Radio desde su puesto de votación, el influyente empresario no se guardó absolutamente nada y dejó muy clara su postura sobre el rumbo que espera que tome el territorio nacional una vez se conozca quién será el próximo mandatario.

Sarmiento Angulo comenzó destacando el enorme peso que tiene este domingo electoral para el futuro inmediato de la nación: “Es un día muy especial, muy importante para todos los colombianos. A ver si termina el desorden y volvamos al orden constitucional”, disparó sin titubeos, lanzando un dardo que muchos analistas e internautas ya interpretan como un fuerte sablazo a la actual coyuntura política y social.

Pese a su contundente frase sobre la inestabilidad actual, el líder gremial también aprovechó los micrófonos de la emisora para enviar un mensaje de calma y dar un parte de tranquilidad sobre la transparencia y legitimidad de las votaciones.

“En todos los países las opiniones se dividen y por eso hay que organizar estas elecciones. Por eso es muy satisfactorio ver lo bien organizado que está esto, le da a uno confianza en los resultados”, concluyó el empresario, matizando su discurso con un respaldo directo a la organización electoral.

El llamado a recuperar el “orden” por parte de uno de los hombres más ricos de Colombia cae como una auténtica bomba en una jornada ya marcada por la intensa polarización en las urnas. En Pulzo mantendremos el radar encendido ante las oleadas de reacciones que estas palabras provocarán en los diferentes sectores del país.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: