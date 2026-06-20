El periodista y analista político Felipe Zuleta lanzó una llamativa teoría sobre el papel que ha jugado el presidente Gustavo Petro durante la campaña presidencial de Iván Cepeda.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “¿Creen que somos idiotas?”: Felipe Zuleta, emberracado luego de la suspensión de Petro)

En entrevista con Semana, Zuleta afirmó que el mandatario habría terminado afectando las aspiraciones electorales del candidato de izquierda.

Lee También

Felipe Zuleta dice que Petro ha perjudicado la campaña de Cepeda

Durante la conversación, Zuleta aseguró que una eventual llegada de Cepeda a la Casa de Nariño le restaría protagonismo político a Petro una vez termine su mandato.

“Petro se ha dedicado con premeditación y alevosía a tirarse la campaña de Iván Cepeda”, afirmó en la revista.

El periodista sostuvo que, aunque considera que Cepeda es un candidato débil, el comportamiento del presidente también habría influido negativamente en la contienda.

“Petro en su maldad ha decidido tirarse la campaña de Cepeda porque él quiere pasar a la historia como el único presidente de izquierda de los primeros 50 años de este siglo”, agregó.

Felipe Zuleta también habló del futuro de Petro

En la misma entrevista, Zuleta especuló sobre lo que ocurrirá con Petro una vez abandone la Presidencia.

(Vea también: “No me culpe de su incultura”: respuesta de Zuleta a Petro por usar eslogan nazi en redes)

Incluso aseguró que el mandatario podría seguir teniendo un papel activo en el debate político nacional desde redes sociales y como figura de oposición frente al próximo gobierno.

Además, lanzó cuestionamientos sobre la relación del presidente con Estados Unidos y aseguró que el jefe de Estado continuará siendo protagonista de la discusión pública después del 7 de agosto.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.