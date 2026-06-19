Sergio Fajardo publicó un mensaje previo a las elecciones presidenciales en el que expresó preocupación por el nivel de polarización, agresividad y deterioro del debate público durante la campaña.

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Señaló que la segunda vuelta estuvo marcada por ataques, desinformación e insultos, y advirtió que Colombia llega a las urnas en un ambiente de miedo, división e incertidumbre sobre el futuro inmediato del país.

En su reflexión, sostuvo que la democracia no se define únicamente por el resultado electoral, sino también por el comportamiento de quienes ganan y de quienes pierden.

Afirmó que durante años el país cayó en una lógica de confrontación donde el adversario pasó a ser visto como enemigo, alimentando la falta de respeto, la desconfianza y una polarización cada vez más profunda.

También recordó que, tras la primera vuelta, defendió la idea de que los votos pertenecen a los ciudadanos y no a los líderes políticos, e insistió en la libertad de cada persona para elegir.

Finalmente, presentó un “Compromiso por Colombia”, con el que llamó a ciudadanos de todas las corrientes políticas a evitar mayores divisiones, defender a quienes buscan superar la polarización, tender puentes entre sectores distintos y trabajar por construir una Colombia más próspera, incluyente, justa y esperanzadora después de las elecciones.

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