A pocos días de que los colombianos acudan a las urnas para definir el rumbo del país en la segunda vuelta presidencial, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sorprendió al ámbito político con una postura de total apertura y conciliación institucional. En momentos en que la tensión electoral alcanza su punto máximo, el jefe de la cartera política del gobierno de Gustavo Petro bajó los ánimos de confrontación y aseguró que está plenamente dispuesto a garantizar una transición de mando armónica si el candidato de la oposición, Abelardo De La Espriella, resulta elegido como el nuevo jefe de Estado.

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En una entrevista concedida a Semana, Benedetti fue tajante al señalar que bajo ninguna circunstancia se convertirá en un tropiezo para las dinámicas del nuevo ejecutivo, comprometiéndose a entregar toda la información y la ayuda que el equipo entrante requiera. “Cuando ellos ganen la voluntad popular, dirán qué se hace. Yo no voy a ser un obstáculo ni piedra para la campaña de Abelardo de la Espriella si mañana él es el presidente. Yo no voy a estar fregando la vida; al contrario, les deseo que les vaya bien y que al país le vaya bien. Yo haré el empalme que ellos necesiten”, manifestó de manera directa el funcionario.

El Minhacienda y el MinInterior suelen ser los cargos más políticos de cualquier administración, y por ello llamó poderosamente la atención la madurez democrática exhibida por Benedetti. El ministro argumentó que su posición responde a un principio básico de respeto por la decisión mayoritaria de los ciudadanos, aclarando que no tiene intenciones de entrar en disputas estériles con quien reciba el mandato de las urnas.

“Si es un poder que le da el pueblo para hacer gobierno, ¿yo por qué me voy a estar oponiendo a eso? Un ministro es un delegado del presidente del poder que el pueblo le dio, entonces, ¿por qué voy a estar en plan de estar fregando la vida?”, reflexionó en los micrófonos del medio de comunicación, desmarcándose de los sectores más radicales de la izquierda que promueven la resistencia al cambio de modelo.

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Finalmente, el jefe de la cartera de la política nacional subrayó que su única tarea tras los comicios será la de cooperar de manera transparente para que el Estado no se detenga. De hecho, Benedetti fue más allá e indicó que las puertas de su despacho estarán abiertas para guiar a quien sea designado como su sucesor en el Ministerio del Interior, sin importar las profundas diferencias ideológicas. “Yo tengo que ayudar y hacer el empalme aquí y explicarle las cosas y las verdades y, si acepta un consejo, también se lo doy (…) al que venga de ministro, uno tiene que aprender a recibir consejos del que estuvo a donde uno viene”, puntualizó, dejando un positivo mensaje de continuidad institucional de cara al futuro inmediato del país.