Iván Cepeda se pronunció sobre la carta enviada por 11 congresistas demócratas de Estados Unidos a distintas autoridades de ese país para que investiguen al candidato Abelardo de la Espriella por presuntos vínculos y movimientos financieros irregulares.

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En entrevista con el Canal RCN, Cepeda destacó la importancia de la comunicación remitida al secretario de Estado, Marco Rubio; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; y al fiscal general encargado, Todd Blanche.

“Se acaba de producir en la tarde una comunicación de 11 congresistas muy prestigiosos de Estados Unidos, pidiéndole al fiscal de Estados Unidos y también al secretario del Tesoro y secretario de Estado, Marco Rubio, que tomen nota de una serie de hechos”, afirmó Cepeda.

El candidato agregó que los legisladores estadounidenses solicitaron una revisión profunda sobre el origen del patrimonio de De la Espriella. “Le piden que investigue a De la Espriella por el origen de su fortuna. Señalan ahí hechos muy graves, que hay sombras que ameritan una investigación muy seria sobre la participación de De la Espriella en el mercado inmobiliario en el estado de la Florida”, sostuvo.

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Cepeda también aseguró que la petición de los congresistas trasciende el debate político colombiano. “No estamos hablando de hipotéticas compras de votos y otro tipo de imaginaciones, sino de realidades: que los congresistas de Estados Unidos le pidan al fiscal general que investigue a De la Espriella por sus vínculos con organizaciones narcoterroristas y además de eso con empresas fantasma y con el señor Alex Saab, por ejemplo”, afirmó.

Atención: Congrsesistas de Estados Unidos le piden al gobierno de @realDonaldTrump no interferir en las elecciones de Colombia. Hacen graves señalamientos a @ABDELAESPRIELLA y piden que sea investigado pic.twitter.com/dvST3VW9Rw — Daniel Coronell (@DCoronell) June 17, 2026

Congresistas de EE. UU. piden investigar a Abelardo de la Espriella

La carta enviada por los legisladores demócratas señala que el gobierno estadounidense debería revisar diversos señalamientos relacionados con el candidato presidencial colombiano. “En lugar de hacer campaña por él, nuestro gobierno debería estar examinando sus vínculos con una organización designada como terrorista, un acusado de lavado de dinero y posibles irregularidades financieras relacionadas con compañías y transacciones inmobiliarias en Florida”, escribieron los congresistas.

Los firmantes también cuestionaron el respaldo público que sectores republicanos han expresado a favor de De la Espriella y afirmaron que existe preocupación por denuncias relacionadas con antiguos líderes paramilitares, Alex Saab y operaciones corporativas e inmobiliarias en territorio estadounidense.

Para Cepeda, el aspecto más delicado del asunto es que la solicitud proviene de autoridades políticas de Estados Unidos y está dirigida a organismos con capacidad de investigación. “Esto no son palabras. Le piden al fiscal de su país que investigue al ciudadano De la Espriella por actos ilícitos en su territorio. No por hechos que habría cometido de pronto en Colombia, sino por hechos que han ocurrido en el estado de la Florida”, indicó.

El candidato concluyó señalando que las acusaciones deberán ser aclaradas ante las autoridades competentes. “Estamos ante la situación de que De la Espriella puede tener que responder ante la justicia estadounidense por hechos que ha cometido en el territorio de Estados Unidos. Va a tener que ir a dar explicaciones ante las autoridades”, manifestó.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: