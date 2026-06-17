La aún senadora María Fernanda Cabal habló con Pulzo sobre su futuro y sobre la posibilidad de acompañar al eventual gobierno de Abelardo de la Espriella. Aunque no confirmó ningún nombramiento, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una señal de que estaría dispuesta a asumir un papel importante en una futura administración.

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Consultada sobre la posibilidad de ocupar un cargo si De la Espriella llega a la Casa de Nariño, Cabal dejó claro que no está buscando puestos ni haciendo exigencias. “No me parece, o por lo menos lo considero impertinente. Estar uno ¿yo de qué me voy a ir? No. No es mi forma de ser tampoco”, afirmó.

Sin embargo, también dejó abierta la puerta a una eventual participación. “Si el presidente De la Espriella quiere que yo lo acompañe, bien. Mi deseo profundo, así como de hacer mi movimiento y mi partido, es servirle a este país”, señaló la dirigente política.

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Las declaraciones cobran relevancia porque Cabal se encuentra en un momento particular de su carrera pública. El próximo 20 de junio —sino hay sesiones extraordinarias— terminará oficialmente su actual periodo en el Senado y, después de 12 años ocupando cargos de elección popular, quedará por primera vez sin una responsabilidad institucional directa.

Ese escenario ha alimentado las especulaciones sobre cuál será su próximo paso político. Algunos consideran que podría convertirse en una de las ministras más visibles de un eventual gobierno de De la Espriella, mientras que otros creen que podría asumir una representación diplomática como embajadora.

No obstante, quienes siguen de cerca la política colombiana consideran que un ministerio parece una posibilidad más lógica que una embajada. La razón es sencilla: una representación diplomática en el exterior reduciría considerablemente su presencia en el debate nacional, mientras que un ministerio le permitiría conservar protagonismo político y mantenerse como una de las voces más influyentes de la derecha colombiana.

Las palabras de Cabal también llaman la atención porque contrastan con su comportamiento durante buena parte de la campaña presidencial. Diversos observadores señalaron que la senadora mantuvo una participación discreta en el respaldo público a la candidatura de Paloma Valencia, a pesar de compartir espacio político y afinidades ideológicas durante muchos.

Sin embargo, de cara a la segunda vuelta, su actitud ha sido diferente. En las últimas semanas ha aparecido con más frecuencia defendiendo la candidatura de Abelardo de la Espriella en entrevistas y espacios de opinión, donde ha destacado algunas de sus propuestas y ha manifestado una opinión favorable sobre su aspiración presidencial.

En su conversación con Pulzo, Cabal también dejó entrever que no siente angustia por su futuro político. “Yo puedo trabajar en el sector privado, trabajar en el sector público. Tengo hoy el conocimiento suficiente”, afirmó.

Además, aseguró que su principal motivación sigue siendo el servicio público. “Yo ya soy una mujer grande. Voy a cumplir 60 años. Voy a tener cinco nietos. Yo no estoy para hacer locuras. A mí me enseñaron a servir en un país lleno de necesidades”, concluyó.

Por ahora no existe ninguna confirmación sobre un eventual cargo para Cabal, pero sus declaraciones han sido suficientes para alimentar las versiones sobre el papel que podría desempeñar si Abelardo de la Espriella llega a la Presidencia.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: