A solo cinco días de la crucial jornada electoral que definirá la segunda vuelta presidencial, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, apareció públicamente para frenar en seco la ola de rumores y dudas que rodea su estado físico. Desde su sede principal de campaña en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, el aspirante presidencial presentó un certificado médico oficial con el fin de sepultar de manera definitiva las especulaciones y los constantes cuestionamientos que, según denunció con vehemencia, han sido orquestados e impulsados por sectores políticos muy cercanos a su oponente de derecha, Abelardo de la Espriella.

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La fuerte controversia política escaló luego de que varios simpatizantes de la campaña rival difundieran masivamente en plataformas digitales diversas versiones sobre un supuesto y preocupante deterioro en las condiciones de salud de Cepeda, lo que desató un intenso debate tanto en redes sociales como en los escenarios políticos tradicionales. Ante la gravedad de los señalamientos, el líder de izquierda aseguró que el video con la información falsa fue promovido de forma irresponsable por el equipo de De la Espriella, lo que lo obligó a transparentar su situación y hacer pública la información médica de reserva relacionada con el estricto seguimiento oncológico que ha recibido durante los últimos años.

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Durante su intervención ante los medios de comunicación, Cepeda leyó textualmente varios apartes del documento oficial expedido por su oncólogo clínico de cabecera. El reporte médico certifica formalmente que el paciente se encuentra bajo un riguroso control clínico desde el año 2022 y aclara de forma tajante que, hasta la fecha actual de 2026, no existe ninguna clase de señal que apunte a una recaída de la enfermedad ni complicaciones derivadas de los exigentes tratamientos. El certificado detalla que el aspirante presidencial tiene antecedentes médicos de cáncer de colon, una patología que inicialmente fue tratada con éxito mediante cirugía y sesiones de quimioterapia. Posteriormente, el texto explica que el paciente sufrió un evento posterior relacionado con la enfermedad que demandó una nueva intervención, pero recalca que desde 2022 se mantiene exclusivamente en seguimiento preventivo periódico con estudios de laboratorio e imágenes diagnósticas.

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Basado en este último informe técnico que descarta cualquier anomalía actual, Cepeda insistió en que se encuentra en condiciones óptimas para afrontar la recta final de la contienda electoral y asumir los complejos retos de la Presidencia de la República en caso de resultar ganador en las urnas. De manera paralela, el candidato aprovechó la coyuntura para lanzar un duro dardo político contra Abelardo de la Espriella, acusándolo de rehuir a los debates de ideas antes de la votación del domingo y de esconderse detrás de su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, para reemplazar la discusión programática por ataques personales que afectan la dignidad humana.